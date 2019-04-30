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Министр инвестиций Польши: Благодаря членству в ЕС мы стали совсем другой страной

  • 30.04.2019, 8:11
Ежи Квецинский
Фото: flickr.com

В распоряжении Польши оказались 675 миллиардов злотых.

Министр инвестиций и развития Ежи Квециньский по случаю годовщины вступления Польши в ЕС заявил, что благодаря своему присутствию в Европейском союзе Польша стала совершенно другой страной. По его словам, членство в ЕС носит не только символический, но также экономический характер, сообщает «Радио Польша».

«Мы реализовали более 200 тыс. инвестиций в Польше. В нашем распоряжении оказались 675 млрд злотых, из которых весомая часть уже была использована. Благодаря средствам ЕС, благодаря членству в ЕС, Польша в 2004 году и сегодня – это две разные страны», - отметил министр инвестиций.

Ежи Квециньский также сообщил, что львиная доля европейских средств – около 36% – была направлена на улучшение территориальной доступности, то есть на строительство дорог, железнодорожных сообщений и авиационной инфраструктуры.

Важное место в наших расходах Польши, а именно 19%, заняло так называемое развитие человеческого капитала путем повышений профессиональных квалификаций, а также развития детских садов.

В свою очередь, третьей по величине расходов средств ЕС являются инвестиции в предпринимательство, инновации, исследования и разработки, а также в защиту окружающей среды – 17 и 12% соответственно.


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