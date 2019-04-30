В Минэнерго РФ назвали сроки поступления качественной нефти в Беларусь 3 30.04.2019, 8:16

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Фото: forexaw.com

Чистая нефть поступит на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре.

Как разъяснили в Минэнерго РФ, вчера около 17:00 (по Минску) экспортная нефть, соответствующая технологическим стандартам, достигла российско-белорусской границы. Исходя из этого в Минэнерго предположили, что на НПЗ в Мозыре (Гомельская область) ее получат 2-3 мая, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

В ведомстве подчеркнули, что нормализация качественных характеристик нефти, поступающей в порт Усть-Луга, ожидается 7 мая.

Днем 29 апреля представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус рассказал о том, что качественная нефть по трубопроводу «Дружба» достигла диспетчерской станции «Унеча» в Брянской области, граничащей с Беларусью.

26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Беларуси и Польши.

Спор вокруг некачественной нефти, поступающей по «Дружбе», начался 19 апреля. Тогда компания «Белнефтехим» сообщила, что в российской нефти содержатся хлорорганические соединения, «превышающие в десятки раз предельные значения». Позднее несколько стран, в том числе Германия, Польша и Украина, приостановили поставки сырой нефти из России по нефтепроводу «Дружба».

Представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что хлорорганика, которая привела к загрязнению, умышленно была вброшена в трубопровод через частный «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ).

В самарской компании заявили, что продали узел Самара — Унеча, на котором произошел вброс загрязненной нефти, в декабре 2017 года. Позднее в компании заявили о намерении подать в суд на трубопроводного оператора «Транснефть» из-за некорректного высказывания.