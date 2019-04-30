Трамп передал в Сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО 30.04.2019, 8:20

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Северная Македония является партнером США в области безопасности.

Президент США Дональд Трамп направил в Сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Северная Македония является партнером США в области безопасности, а ее членство в НАТО будет выгодно стратегическим интересам США и НАТО", - заявил Трамп.

Напомним, что в феврале 2019 года страны НАТО подписали протокол о присоединении Северной Македонии к Альянсу.

Северная Македония станет 30-м членом Альянса.

В июне 2018 года Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.

20 октября 2018 года парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония.

11 января 2019 года македонский парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, предусматривающих изменение названия страны.