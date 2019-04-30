Süddeutsche Zeitung: Россия зависима от Китая 30.04.2019, 8:38

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Кремль терпеливо сносит все от официального Пекина.

"Российские наблюдатели видят в новом "Шелковом пути" Китая шанс поменять расстановку сил на мировой арене и ослабить Запад. Однако российская экономика вряд ли может держаться на равных с Китаем", - отмечает немецкое издание Süddeutsche Zeitung (перевод – inopressa.ru).

Когда пять с половиной лет назад председатель КНР Си Цзиньпин представлял своей проект создания нового "Шелкового пути", он выбрал для это столицу Казахстана, крупнейшей и богатейшей страны среди бывших советских республик в Центральной Азии. Страны, которую Россия по сей день считает частью своей зоны влияния, пишет журналистка Зильке Бигалке.

"У российского президента Владимира Путина собственные планы на Казахстан и Киргизию, - отмечает издание. - Совместно с Беларусью и Арменией страны вступили в Евразийский экономический союз, который должен был вырасти в общий рынок по образцу ЕС под руководством Москвы. Но уже тогда Путин, вероятно, понял, что в экономической мощи он не сможет быть на равных с Китаем".

В 2014 году это неравенство усилилось. "Санкции и падение цены на нефть не только еще больше ослабили российскую экономику, но и увеличили пропасть между страной и Западом и изменили отношение Кремля к проекту "Шелкового пути", - указывает Бигалке. В мае 2015 года Путин и Си Цзиньпин заявили о намерении объединить ЕАЭС и новый "Шелковый путь". "Путин по сей день упоминает оба проекта в одном ряду, однако для Китая российский проект вряд ли играет заметную роль", - отмечается в статье.

Тем не менее, российские наблюдатели видят в китайском проекте шанс: "совместными усилиями они могли бы изменить расстановку сил на мировой арене и ослабить Запад".

При этом, указывает журналистка, показатели развития китайской экономики в восемь раз превышают российские. "Крупные совместные проекты не оправдывают ожиданий. Газопровод "Сила Сибири" должен поставлять в Китай российский газ, однако его строительство затягивается. Новую высокоскоростную магистраль "Москва-Казань" должны были при возможности протянуть до Китая. На прошлой неделе Путин одобрил проект высокоскоростной железнодорожной магистрали до Санкт-Петербурга, но не утвердил таковой в направлении Казани". Крупнейшим успешным проектом на сегодняшний день является проект по сжижению природного газа на арктическом полуострове Ямал, в который инвестирует китайский государственный фонд "Шелкового пути". "Китай охотно освоил бы арктическое побережье России в качестве еще одного маршрута, - пишет Süddeutsche Zeitung в заключение. - Кремль терпеливо сносит и это: он знает, что для того, чтобы в одиночку развивать инфраструктуру в арктическом регионе, у него не хватит средств".