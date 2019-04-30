ЧМ-2019: Сборная Беларуси играет с командой Венгрии 5 30.04.2019, 8:43

ФОТО: АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО

Накануне матча наша команда занимает второе место в группе.

Во вторник, 30 апреля, национальная команда Беларуси проведет свой второй матч на чемпионате мира в группе "А" дивизиона 1 — теперь ее соперницей будет сборная Венгрии, сообщает pressball.by.

Встреча начнется в 16.30 по белорусскому времени и будет в прямом эфире показана телеканалом "Беларусь 5".

Также в этот день состоится игра Южная Корея — Словения (начало в 13.00).

Положение команд в группе "А" после первого тура: Южная Корея — 3 очка, БЕЛАРУСЬ — 3, Казахстан — 3, Литва — 0, Словения — 0, Венгрия — 0.