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США увеличат численность своих войск в Польше

  • 30.04.2019, 8:59

Варшава и Вашингтон договорились об усилении американского контингента.

Власти Польши договорились об усилении численности американского контингента на территории страны. Об этом в эфире Польского телевидения (TVP) заявил министр обороны Мариуш Блащак (перевод – korrespondent.net).

По его словам, сейчас Варшава и Вашингтон ведутся переговоры о деталях, они могут быть завершены в 2019 году. Министр уверен, что размещение войск США в Польше укрепит возможности вооруженных сил страны.

Предельная численность военнослужащих США в Польше – 4,5 тысячи человек, но их точное количество может меняться из-за плановых ротаций. В конце марта Минобороны США сообщало, что в Польшу были переброшены 1,5 тысячи пехотинцев из США и что подобные случаи будут проходить регулярно.

Напомним, в прошлом году президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы, предложив назвать ее Форт Трамп. По словам польского лидера, вопрос создания такой базы уже решен и остались технические моменты.


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