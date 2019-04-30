Истерики Путина прекрасны 2 Сергей Фурса

30.04.2019, 9:12

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СЕРГЕЙ ФУРСА

ФОТО: GS.FM

Кремль потерял Украину – вот и бесится.

Можно вечно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и как Владимир Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной.

И да, конечно же никто не поставляет физические объемы газа из Европы. И да, конечно же мы берем российский газ, который идет по транзитной трубе.

Но это же и есть самое прекрасное - мы покупаем российский газ и при этом у Путина нет никакой возможности используя этот факт давить на Украину. Вот и беситься сказочный персонаж, но ничего поделать не может.

Да, украинцы поставили какую-то мини-трубу на границе со Словакией и гоняем там по кругу газ, имитируя транзит. Чтобы Газпром не смог выставить юридических претензий. Все гениальное просто. И это тоже бесит Путина. Потому что все юридически безупречно.

Ключевое достижение реверса, каким бы виртуальным он не казался, заключается в том, что Украина получила независимость от Газпрома и Москвы. Энергетическую независимость. Критически важно это было в тот момент, когда украинцы пошли судиться в Стокгольм, дабы исправить безумный контракт Тимошенко-Путина.

И в этот момент мы не могли заключать контракты с Газпромом. Продавцом газа, по документам, должен был быть кто угодно, но не Газпром. Мы не могли платить ему за газ. Потому что Газпром брал бы деньги, говорил бы, что это в счет долга и не поставлял бы газ. И это - во время войны, на секундочку. И сейчас важна энергетическая независимость от Газпрома, а тогда это было на порядок важнее.

И да, в цене газа, который закупает Нафтогаз в Европе, есть стоимость транзита по территории Украины. Но прелесть в том, что за этот транзит платят самому Нафтогазу. А значит никто ничего не переплачивает. И это математически равно ситуации, если бы украинцы тот же газ покупали на российской границе. Только с той разницей, что украинцы покупают его теперь гораздо дешевое и не у Газпрома.

Когда Бойко и Медведчук приехали в Москву, им предложили газ по $240. Покупать этот газ на российской границе. В то время как на бирже в Европе цена уже $180, а некоторые банки прогнозируют падение цены до $140. И это на границе с Россией, когда Нафтогаз бы не получал дополнительные деньги за формальный транзит этого газа до Европы. Сказочной красоты предложение.

Истерики Путина прекрасны. Потерял он Украину. Не его, вот он и бесится.

Сергей Фурса, liga.net