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Как выглядит коттедж в Дроздах, принадлежащий арестованному экс-главе охраны Лукашенко

  • 30.04.2019, 9:20
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Фота: nn.by

Андрей Втюрин получил участок в 2011 году.

В отношении заместителя секретаря Совета безопасности и бывшего начальника охраны Лукашенко Андрея Втюрина заведено уголовное дело.

В подобных ситуациях силовики налагают арест на имущество подозреваемых, чтобы родственники не успели продать, сообщает nn.by.

Андрей Втюрин в 2011 году получил участок на улице Вербной в «Дроздах-2» - элитном квартале на окраине Минска, где живет лукашенковская номенклатура.

Через дорогу от него живет руководитель «Белой Руси» Геннадий Давыдько, по бокам - руководитель «Белкоопсоюза», бывший вице-премьер Валерий Иванов и художник Владимир Зинкевич.

Тем не менее, Втюрин пока не успел достроить свой дом на своих 15 сотках. Неизвестно, получится ли у него заняться этим в ближайшие годы.

Напомним, что КГБ задержал Андрея Втюрина неделю назад. По неофициальным данным, возбудили дело по факту взятки.

По данным блогера NEXTA, речь идет о сумме в 150 тысяч долларов.

Как сообщила «Наша Ніва» со ссылкой на заслуживающие доверия источники, коттедж высокопоставленного силовика в Дроздах-2 опечатан.

Пресс-служба КГБ на вопрос о том, задержан ли Втюрин, журналисту «Еврорадио» ответила: «Без комментариев».

Издание обратило внимание на то, что сын Втюрина Антон удалил свой аккаунт в твиттере после новостей о задержании отца.


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