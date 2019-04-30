На Ровенской АЭС произошел пожар 30.04.2019, 9:35

Фото: Dmitry Benko / Facebook

Третий энергоблок был отключен.

На Ровенской атомной электростанции вечером 29 апреля горел трансформатор, пожар ликвидировали спасатели.

На Ровенской АЭС вечером 29 апреля произошел пожар из-за повреждения трансформатора. Об этом сообщил Украинской правде начальник управления информации и связей с общественностью Ровенской АЭС Петр Кратик, передает korrespondent.net.

По его словам, в 21:04 из-за повреждения трансформатора связи 7АТ с последующим его возгоранием произошло отключение первой системы шин 330 кВ и соответственно отключение энергоблока №3.

Спасатели ликвидировали пожар около 22 часов. Причины устанавливаются. В настоящее время на АЭС работают 1-й и 4-й энергоблоки.

"По международной шкале событий на атомных объектах INES это событие классифицировано уровнем "ноль". Радиационное и экологическое состояние не менялось", - подчеркнул Кратик.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области сообщила, что в 21:07 произошло возгорание трансформатора на открытой территории распределительного устройства на территории Ровенской АЭС.

"В 22 ч. 05 мин. силами ГСЧС пожар ликвидирован. Радиационный фон в пределах нормы, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекалось 36 человек и 10 единиц техники.