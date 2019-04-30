закрыть
30 апреля 2019, вторник, 9:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

На Ровенской АЭС произошел пожар

  • 30.04.2019, 9:35
Фото: Dmitry Benko / Facebook

Третий энергоблок был отключен.

На Ровенской атомной электростанции вечером 29 апреля горел трансформатор, пожар ликвидировали спасатели.

На Ровенской АЭС вечером 29 апреля произошел пожар из-за повреждения трансформатора. Об этом сообщил Украинской правде начальник управления информации и связей с общественностью Ровенской АЭС Петр Кратик, передает korrespondent.net.

По его словам, в 21:04 из-за повреждения трансформатора связи 7АТ с последующим его возгоранием произошло отключение первой системы шин 330 кВ и соответственно отключение энергоблока №3.

Спасатели ликвидировали пожар около 22 часов. Причины устанавливаются. В настоящее время на АЭС работают 1-й и 4-й энергоблоки.

"По международной шкале событий на атомных объектах INES это событие классифицировано уровнем "ноль". Радиационное и экологическое состояние не менялось", - подчеркнул Кратик.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области сообщила, что в 21:07 произошло возгорание трансформатора на открытой территории распределительного устройства на территории Ровенской АЭС.

"В 22 ч. 05 мин. силами ГСЧС пожар ликвидирован. Радиационный фон в пределах нормы, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекалось 36 человек и 10 единиц техники.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич