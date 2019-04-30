закрыть
30 апреля 2019, вторник, 9:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

18-летний белорус признан лучшим хоккеистом недели в WHL

  • 30.04.2019, 9:39
АЛЕКСЕЙ ПРОТАС

Кроме того, нападающего признали второй звездой предпоследнего раунда плей-офф WHL.

Юниорская Западная хоккейная лига (WHL) объявила лучшего хоккеиста прошедшей недели. Им стал 18-летний белорусский форвард «Принц Альберт Райдерс» Алексей Протас. Кроме того, нападающего признали второй звездой предпоследнего раунда плей-офф WHL — финалов конференций, сообщает пресс-служба ФХБ.

Белорусу удался по-настоящему крутой отрезок. В двух матчах он набрал 7 (6+1) очков при показателе полезности «+3» и отметился двумя хет-триками подряд, чего в плей-офф WHL не случалось уже около 20 лет! Его результативная игра позволила «Принцу Альберту» выиграть серию у «Эдмонтона» (4−2) и добраться до решающих матчей сезона.

В пятницу Протас привел свою команду к победе со счетом 4:0. Алексей забросил трижды и один раз ассистировал партнеру при взятии ворот. Этот хет-трик стал для него первым в заокеанской карьере. Нападающего признали первой звездой матча и дня в WHL.

Алексей Протас
Фото: whl.ca

За вторым трюком со шляпой дело не стало. Уже в воскресенье Протас снова забросил трижды в победной для «Принц Альберта» гостевой игре. Алексея назвали третьей звездой матча и первой в WHL прошедшей ночью.

Уроженец Витебска был выбран «райдерами» под 26-м номером на импорт-драфте WHL 2018 года. 18-летний хоккеист также включен центральным скаутинговым бюро НХЛ в список претендентов на драфт-2019. В последней редакции Протас располагался на 44-м месте в рейтинге хоккеистов, выступающих в Северной Америке.

В этом сезоне нападающий набрал 40 (11+29) очков в 61 матче регулярки, к которым добавил 15 (11+4) очков в 16 играх плей-офф.

Финальная серия чемпионата WHL начнется в пятницу, 3 мая. За право выиграть Кубок Эда Чиновета «Принц Альберт» поспорит с «Ванкувер Джайентс».


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич