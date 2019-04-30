18-летний белорус признан лучшим хоккеистом недели в WHL 30.04.2019, 9:39

АЛЕКСЕЙ ПРОТАС

Кроме того, нападающего признали второй звездой предпоследнего раунда плей-офф WHL.

Юниорская Западная хоккейная лига (WHL) объявила лучшего хоккеиста прошедшей недели. Им стал 18-летний белорусский форвард «Принц Альберт Райдерс» Алексей Протас. Кроме того, нападающего признали второй звездой предпоследнего раунда плей-офф WHL — финалов конференций, сообщает пресс-служба ФХБ.

Белорусу удался по-настоящему крутой отрезок. В двух матчах он набрал 7 (6+1) очков при показателе полезности «+3» и отметился двумя хет-триками подряд, чего в плей-офф WHL не случалось уже около 20 лет! Его результативная игра позволила «Принцу Альберту» выиграть серию у «Эдмонтона» (4−2) и добраться до решающих матчей сезона.

В пятницу Протас привел свою команду к победе со счетом 4:0. Алексей забросил трижды и один раз ассистировал партнеру при взятии ворот. Этот хет-трик стал для него первым в заокеанской карьере. Нападающего признали первой звездой матча и дня в WHL.

Алексей Протас

Фото: whl.ca

За вторым трюком со шляпой дело не стало. Уже в воскресенье Протас снова забросил трижды в победной для «Принц Альберта» гостевой игре. Алексея назвали третьей звездой матча и первой в WHL прошедшей ночью.

Уроженец Витебска был выбран «райдерами» под 26-м номером на импорт-драфте WHL 2018 года. 18-летний хоккеист также включен центральным скаутинговым бюро НХЛ в список претендентов на драфт-2019. В последней редакции Протас располагался на 44-м месте в рейтинге хоккеистов, выступающих в Северной Америке.

В этом сезоне нападающий набрал 40 (11+29) очков в 61 матче регулярки, к которым добавил 15 (11+4) очков в 16 играх плей-офф.

Финальная серия чемпионата WHL начнется в пятницу, 3 мая. За право выиграть Кубок Эда Чиновета «Принц Альберт» поспорит с «Ванкувер Джайентс».