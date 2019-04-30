Можно ли обмануть камеру видеонаблюдения: 10 популярных мифов 30.04.2019, 9:42

Что на самом деле умеют видеокамеры.

Видит ли камера в полной темноте и получится ли ослепить ее ярким фонарем — вместе с EZVIZ и Western Digital журналисты издания lifehacker.ru разобрались, что на самом деле умеют камеры видеонаблюдения.

Говорят, что можно обмануть камеру видеонаблюдения, если двигаться очень медленно. Еще можно попробовать обмотаться фольгой или надеть на себя коробку.

Наконец, можно попытаться взломать камеру, чтобы вывести ее из строя. Журналисты проверили 10 самых необычных трюков на камерах EZVIZ и узнали, реально ли ускользнуть от видеонаблюдения.