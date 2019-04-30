Как Лукашенко маскирует просчеты, рассказывая о «светлом будущем» 30.04.2019, 9:47

Два примера.

Что мешает белорусам радоваться «позитиву» от Лукашенко, выясняло издание «Солидарность».

Пример №1

В «послании народу и парламенту» Лукашенко заявил, что не исключает строительства в Беларуси второй атомной станции. Он уже и площадку для нее выбрал:

– Я из двух мест выбирал. На востоке есть такое место.

Если верить правителю, это классная новость. Ведь страна уйдет от зависимости от газа, нефти и других углеводородов. Ей богу, в такие моменты появляется желание развалиться на диване и помечтать, как наши две АЭС будут тарахтеть на зависть соседям, оставшихся не у дел.

Если не обращать внимание на другие слова главы государства, что после введения в эксплуатацию АЭС возникнет профицит электричества:

– Правительству поставлена задача определить, какая будет стоимость этого электричества. Мы строим АЭС за счет российского кредита, который надо будет возвращать. Электроэнергия будет недешевая. Может, даже придется дотировать.

Минуточку, но раньше белорусам обещали совсем другое.

В 2013 году Лукашенко говорил: Беларусь строит АЭС для обеспечения населения нормальными тарифами на электроэнергию. Его же слова в 2016-м: «С вводом АЭС цены на электроэнергию будут значительно уменьшены».

Похоже, выполнение обещанного отменяется. Но чтобы люди не расстраивались, есть предложение подумать о второй АЭС – вот уж тогда-то мы заживем.

Пример №2

Незадолго до послания народу правитель заявил об исключительной значимости Европейских игр в истории суверенной Беларуси:

– К нам в эти дни будет приковано пристальное внимание мирового сообщества.

Ну разве это не прекрасно? Наконец-то, иностранцы увидят синеокую в позитивном образе – да, не зря Минск взял на себя организацию масштабного мероприятия.

К сожалению, дальше радоваться не дал премьер-министр Сергей Румас, который в тот же день сообщил: «Европейский олимпийский комитет подвел нас и не смог привлечь ни одного внешнего спонсора».

Сопоставим «будет приковано пристальное внимание мирового сообщества» и «не смогли привлечь ни одного внешнего спонсора». Неувязка слишком бросается в глаза: что же это за мероприятие общемирового масштаба, попиариться на котором не захотели спонсоры из Европы?

Если углубиться в изучение темы, то ответ на эти другие вопросы вполне находятся. Оказывается, престижность спортивной составляющей Евроигр весьма невысокая, и проводить мероприятие, кроме Минска, желающих не было.

Ни что не мешает порадоваться Европейским играм как заметному мероприятию внутри страны, но с резонансом в мире, можно уже констатировать, организаторы просчитались.

Выходит, вновь и вновь приходится делать громкие заявления для отвода глаз, чтобы провалы не были всем так очевидны?