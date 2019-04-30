закрыть
30 апреля 2019, вторник, 11:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Замминистра юстиции США подал в отставку

1
  • 30.04.2019, 9:59
Род Розенстайн
Фото: Reuters/Scanpix

Род Розенстайн курировал расследование Роберта Мюллера о связях Трампа с Россией.

Заместитель генерального прокурора (министра юстиции) США Род Розенстайн в понедельник, 29 апреля, обратился к президенту США Дональду Трампу с прошением об отставке с 11 мая 2019 года, сообщает dw.com.

Род Розенстайн был утвержден Сенатом на должность замгенпрокурора 25 апреля 2017 года. Тремя неделями позже он назначил Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию возможных связей Трампа с Кремлем и предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. При этом сам Розенстайн курировал ход данного расследования.

Доклад Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году

На основании доклада, подготовленного Мюллером за два года расследования и обнародованного 18 апреля 2019 года, министр юстиции США Уильям Барр и его заместитель Род Розенстайн сделали вывод о том, что Трамп не совершал противозаконных действий, препятствующих осуществлению хода расследования.

Однако некоторые эксперты считают это заключение спорным и обращают внимание на то, что сам Мюллер, перечисливший в своем докладе ряд аргументов за и против, оставил данный вопрос открытым.

Изначально Розенстайн планировал покинуть свой пост уже в марте 2019 года, после того, как Уильям Барр был назначен министром юстиции США. Однако впоследствии он принял решение остаться в должности до завершения Робертом Мюллером его расследования.

Преемником Рода Розенстайна станет Джеффри Розен

В письме с прошением об отставке, адресованном Дональду Трампу, Розенстайн отмечает: "Я благодарен Вам за предоставленную мне возможность занимать эту должность, за вежливость и юмор, которую Вы проявляли в наших личных беседах, и за цели, которые Вы поставили перед собой в речи, произнесенной при вступлении в должность: патриотизм, единство, безопасность, образование и благосостояние".

Ожидается, что Рода Розенстайна на посту замминистра юстиции сменит юрист-консерватор Джеффри Розен.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич