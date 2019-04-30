Замминистра юстиции США подал в отставку 1 30.04.2019, 9:59

Род Розенстайн

Фото: Reuters/Scanpix

Род Розенстайн курировал расследование Роберта Мюллера о связях Трампа с Россией.

Заместитель генерального прокурора (министра юстиции) США Род Розенстайн в понедельник, 29 апреля, обратился к президенту США Дональду Трампу с прошением об отставке с 11 мая 2019 года, сообщает dw.com.

Род Розенстайн был утвержден Сенатом на должность замгенпрокурора 25 апреля 2017 года. Тремя неделями позже он назначил Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию возможных связей Трампа с Кремлем и предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. При этом сам Розенстайн курировал ход данного расследования.

Доклад Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году

На основании доклада, подготовленного Мюллером за два года расследования и обнародованного 18 апреля 2019 года, министр юстиции США Уильям Барр и его заместитель Род Розенстайн сделали вывод о том, что Трамп не совершал противозаконных действий, препятствующих осуществлению хода расследования.

Однако некоторые эксперты считают это заключение спорным и обращают внимание на то, что сам Мюллер, перечисливший в своем докладе ряд аргументов за и против, оставил данный вопрос открытым.

Изначально Розенстайн планировал покинуть свой пост уже в марте 2019 года, после того, как Уильям Барр был назначен министром юстиции США. Однако впоследствии он принял решение остаться в должности до завершения Робертом Мюллером его расследования.

Преемником Рода Розенстайна станет Джеффри Розен

В письме с прошением об отставке, адресованном Дональду Трампу, Розенстайн отмечает: "Я благодарен Вам за предоставленную мне возможность занимать эту должность, за вежливость и юмор, которую Вы проявляли в наших личных беседах, и за цели, которые Вы поставили перед собой в речи, произнесенной при вступлении в должность: патриотизм, единство, безопасность, образование и благосостояние".

Ожидается, что Рода Розенстайна на посту замминистра юстиции сменит юрист-консерватор Джеффри Розен.