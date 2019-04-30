закрыть
30 апреля 2019, вторник, 11:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

86-летнего пенсионера привлекли к ответственности за найденный два года назад кошелек

18
  • 30.04.2019, 10:13
  • 3,416

Причем деньги он после прихода милиции вернул еще в том же 2017 году, дело вроде бы закрыли.

Эту странную историю рассказывает onliner.by внучка Елена. Родственники в растерянности. Мало того что звонок следователя спустя два года был неожиданным, так еще через пару дней вечером в квартиру по месту прописки дедушки пришли с обыском.

— В 2017 году мой дедушка, которому 84 года было, уезжал на дачу и на автостанции нашел кошелек. Человек старой закалки — нет у них правила идти в милицию. Тем более с сумками был, так и уехал с ним. Кошелек положил, не трогал. Внутри было что-то в районе 700 рублей и 50 евро, — рассказывает Елена.

Со слухом уже проблемы, да и нет привычки у него обсуждать что-то по телефону, поэтому с близкими не советовался, как поступить. Через короткое время к нему прямо на дачу приехала милиция, которая нашла его по камерам. Деньги он вернул, ошибку признал.

И вот 22 апреля 2019 года звонок. Папку с делом снова открыли, чтобы взыскать штраф с деда 86 лет!

По словам Елены, дедушку вызвали на допрос, причем попросили с сопровождением: человек все-таки в возрасте и уже не всегда быстро соображает. Сказали, что будет суд и лучше подготовиться, например, взять характеристику с места работы.

— 86 лет... Какой еще работы? Мы смогли подготовить бумагу о том, что у деда нет долгов по жилью, жалоб со стороны соседей. После этого в четверг около 22 часов звонок — обыск. Дедушка прописан у мамы, но живет отдельно. Поэтому с ее слов описали какое-то имущество. Все, — говорит Елена. — Зачем так? Мы все признаем, что дедушка сделал глупость, но давайте доживем еще до 84 лет, чтобы судить. У него есть проблемы со здоровьем, возрастные особенности поведения. Но при этом — никаких судимостей и прочего. Обычный человек, честно проживший жизнь. Тем более что все вернули и дело было закрыто. Зачем все это начинать снова? Мы в шоке.

Оказалось, что уголовное дело было снова возбуждено после прокурорской проверки. Комментарий прокуратуры оперативно получить не удалось.

Комментарий Следственного комитета

— По данным следствия, в июле 2017 года 84-летний житель столицы в помещении автостанции «Юго-Западная» в Минске совершил хищение кошелька с имуществом, принадлежащего 64-летней женщине, — рассказал официальный представитель СК Сергей Кабакович. — В ходе изучения записей камер видеонаблюдения, находящихся в помещении автостанции, установлен маршрут передвижения мужчины и его личность.

По результатам изучения материалов проверки по обращению женщины в УВД администрации Московского района г. Минска прокуратурой Московского района г. Минска по ч. 1 ст. 205 (Кража) Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело, которое для дальнейшего расследования направлено в Московский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета.

Окончательное процессуальное решение по делу будет принято с учетом личности подозреваемого, его возраста (является престарелым лицом), а также характера совершенного деяния. В том числе рассматривается возможность, при наличии достаточных оснований, применения альтернативного способа разрешения уголовно-правового конфликта, не связанного с мерами уголовной ответственности.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич