86-летнего пенсионера привлекли к ответственности за найденный два года назад кошелек 18 30.04.2019, 10:13

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Причем деньги он после прихода милиции вернул еще в том же 2017 году, дело вроде бы закрыли.

Эту странную историю рассказывает onliner.by внучка Елена. Родственники в растерянности. Мало того что звонок следователя спустя два года был неожиданным, так еще через пару дней вечером в квартиру по месту прописки дедушки пришли с обыском.

— В 2017 году мой дедушка, которому 84 года было, уезжал на дачу и на автостанции нашел кошелек. Человек старой закалки — нет у них правила идти в милицию. Тем более с сумками был, так и уехал с ним. Кошелек положил, не трогал. Внутри было что-то в районе 700 рублей и 50 евро, — рассказывает Елена.

Со слухом уже проблемы, да и нет привычки у него обсуждать что-то по телефону, поэтому с близкими не советовался, как поступить. Через короткое время к нему прямо на дачу приехала милиция, которая нашла его по камерам. Деньги он вернул, ошибку признал.

И вот 22 апреля 2019 года звонок. Папку с делом снова открыли, чтобы взыскать штраф с деда 86 лет!

По словам Елены, дедушку вызвали на допрос, причем попросили с сопровождением: человек все-таки в возрасте и уже не всегда быстро соображает. Сказали, что будет суд и лучше подготовиться, например, взять характеристику с места работы.

— 86 лет... Какой еще работы? Мы смогли подготовить бумагу о том, что у деда нет долгов по жилью, жалоб со стороны соседей. После этого в четверг около 22 часов звонок — обыск. Дедушка прописан у мамы, но живет отдельно. Поэтому с ее слов описали какое-то имущество. Все, — говорит Елена. — Зачем так? Мы все признаем, что дедушка сделал глупость, но давайте доживем еще до 84 лет, чтобы судить. У него есть проблемы со здоровьем, возрастные особенности поведения. Но при этом — никаких судимостей и прочего. Обычный человек, честно проживший жизнь. Тем более что все вернули и дело было закрыто. Зачем все это начинать снова? Мы в шоке.

Оказалось, что уголовное дело было снова возбуждено после прокурорской проверки. Комментарий прокуратуры оперативно получить не удалось.

Комментарий Следственного комитета

— По данным следствия, в июле 2017 года 84-летний житель столицы в помещении автостанции «Юго-Западная» в Минске совершил хищение кошелька с имуществом, принадлежащего 64-летней женщине, — рассказал официальный представитель СК Сергей Кабакович. — В ходе изучения записей камер видеонаблюдения, находящихся в помещении автостанции, установлен маршрут передвижения мужчины и его личность.

По результатам изучения материалов проверки по обращению женщины в УВД администрации Московского района г. Минска прокуратурой Московского района г. Минска по ч. 1 ст. 205 (Кража) Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело, которое для дальнейшего расследования направлено в Московский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета.

Окончательное процессуальное решение по делу будет принято с учетом личности подозреваемого, его возраста (является престарелым лицом), а также характера совершенного деяния. В том числе рассматривается возможность, при наличии достаточных оснований, применения альтернативного способа разрешения уголовно-правового конфликта, не связанного с мерами уголовной ответственности.