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Российские ракеты в Венесуэле

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  • 30.04.2019, 10:27
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В последние недели в Венесуэлу прибывают российские военнослужащие.

Российские военнослужащие, в последние недели прибывающие в Венесуэлу, скорее всего, были направлены в страну с целью проверить российскую ракетную систему С-300, считают аналитики в Латинской Америке, США и России, пишет «Голос Америки».

По их мнению, российский военный контингент, который начал прибывать в Венесуэлу в конце марта, включает экспертов по противовоздушной обороне, имеющих необходимые навыки, чтобы убедиться, что произведенные десяток лет назад ракеты по-прежнему находятся в рабочем состоянии, несмотря на разваливающуюся инфраструктуру и частые отключения электроэнергии.

Правительство Венесуэлы демонстрировало зенитно-ракетные комплексы С-300 в ходе военных парадов. Представители Пентагона подтверждают их присутствие в стране, как и бывшие венесуэльские военные. Однако о боевой готовности С-300 и местах развертывания известно крайне мало.

По словам экспертов в регионе и изображениям со спутников, полученным израильской компанией Image Sat, в последние месяцы в разных районах Венесуэлы были размещены по меньшей мере четыре мобильные батареи ракет С-300 для защиты ключевых военных баз и правительственных центров.

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность применения силы для свержения Мадуро и неоднократно призывал венесуэльских военных встать на сторону Хуана Гуайдо.

Венесуэла приобрела системы С-300ВМ десять лет назад в рамках крупной закупки российского оружия на сумму 11 миллиардов долларов. В пакет также вошли истребители Су-30, способные нести ракеты «БраМос», скоростные катера «Комар» и завод по сборке автоматов Калашникова.

Венесуэла изначально закупила восемь батарей С-300. Полностью автоматизированные радиолокационные системы наведения комплексов, управляемые с мобильных командных постов, способны перехватывать крылатые ракеты, самолеты с неподвижным крылом, беспилотные летательные аппараты, а также отражать меры радиоэлектронного противодействия, выявляя ложные цели.

По словам эксперта Хосе Маруланды, в Венесуэлу были доставлены по меньшей мере четыре батареи С-300. В конце марта в Каракас прибыли 100 российских военнослужащих, чья задача – обновить систему и обеспечить ее боеспособность.

По словам ссыльного венесуэльского адмирала Ивана Карруто, батареи С-300ВМ размещены неподалеку от Каракаса, а также у главной военно-морской базы и нефтегавани Пуэрто-ла-Крус. Системы также развернуты на острове Маргарита, чтобы обеспечить прикрытие с севера, и у ключевого военного комплекса в Гуарико, где базируется эскадра Су-30 и дивизия танков Т-72 с российскими командами техобслуживания.

Как полагают эксперты, одна из основных задач прибывших в Венесуэлу российских специалистов по противовоздушной обороне – наладить работу автономных систем энергоснабжения, чтобы обеспечить боеготовность С-300 в случае отключения электричества.

С-300 обладают стандартной дальностью полета до 200 километров, хотя улучшенные версии могут поражать цели на расстоянии почти вдвое больше.

По мнению американских разведаналитиков, в долгосрочной перспективе более серьезную угрозу для сил вторжения представляют сотни произведенных в России переносных ракетных комплексов «Игла». Венесуэльские военные еще много лет назад переняли у кубинцев доктрину «рассредоточенной обороны». Советник по национальной безопасности США Джон Болтон полагает, что в Венесуэле находятся 20 000 кубинских военных и разведчиков. Кубинские власти это отрицают.


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