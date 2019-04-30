БХД собирает подписи за отмену поборов с церковных мероприятий 2 30.04.2019, 10:30

Вина за отмену праздников ложится на государственные органы.

Белорусская Христианская Демократия начала сбор подписей против обязательных выплат за церковные и церковные мероприятия, введенных печально постановлением Совмина номер 49, пишет сайт krynica.info.

«Мы считаем, что введение такой нормы законодательства как поборы с церквей за массовые мероприятия, приведут лишь к напряженности, отмене многих праздников и торжественных процессий. Некоторые мероприятия уже отменены, что вызвало негативный резонанс в СМИ и местных христианских общинах. Вина за это ложится на соответствующие государственные органы» — утверждается в обращении.

«Распространение действия Постановления и статьи 10 Закона на граждан Беларуси, которые организовывают некоммерческие массовые мероприятия, такие как крестные ходы, паломничества, паломничества, массовые крещении на открытом воздухе и др., полагаем, является нарушением Конституции Республики Беларусь, статья 35 которой гарантирует нам право на свободу собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь.»

Подписанты обращения требуют отменить действие Постановления № 49 — в отношении не только церквей, но и всех некоммерческих организаций.