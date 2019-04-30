Президент Дуда: 15 лет назад поляки сделали ответственный выбор 1 30.04.2019, 10:33

Анджей Дуда

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Сильная Польша - это сильный Европейский Союз.

Исполняется 15 лет со дня вступления Польши в Европейского Союза. Стоит задуматься о пути, который мы прошли как государство и как нация - написал в специальной статье, опубликованной во вторник газетой Fakt президент Польши Анджей Дуда, передает «Радио Польша».

1 мая 2004 года Польша, а также Кипр, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Мальта, Словакия, Словения и Венгрия стали членами ЕС. "Пятнадцать лет назад мы, как нация, сделали ответственный выбор. Сегодня мы можем гордиться нашими достижениями. Успехов мы добились благодаря предпринимательству, творческому подходу и трудолюбию", - отметил президент Анджей Дуда. Глава государства также подчеркнул, что поляки являются европейцами, а сильная Польша - это сильный Европейский Союз.

По случаю 15-й годовщины вступления Польши в Европейский Союз во вторник вечером президент Анджей Дуда выступит с телеобращением к нации.