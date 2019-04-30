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10 самых полезных продуктов мая, которые необходимо включить в свой рацион

  • 30.04.2019, 10:43
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Весной организм очень нуждается в витаминах.

Весной наш организм, измученный зимней простудой и отсутствием солнца, как никогда нуждается в витаминах и внутренней защите от вирусов, которые так и норовят сломить наш иммунитет, пишет сайт 4tololo.ru.

Лучшими помощниками в борьбе за иммунитет выступают не лекарства, а сезонные овощи, фрукты и ягоды, которые лучше всего покупать на рынке. К счастью, в мае на прилавках уже начинают появляться сезонные продукты, и купить их больше не является такой большой проблемой.

Одуванчики

Совершенно неприхотливый в уходе одуванчик очень полезен и обладает широким спектром применения. В пищу употребляют листья, цветки, стебли и корни одуванчика. Из листьев одуванчика получаются вкусные салаты, из цветков - варенье.

В цветках и листьях содержатся витамины С и В2, В6 и Р, каротиноиды, кальций, фосфор, марганец, медь, бор, никель.

В корнях - белки, углеводы, дубильные вещества, органические кислоты.

Одуванчик - хорошее средство для укрепления ослабленного иммунитета, при интоксикации организма, анемии. Он используется для заживления ран, для увеличения молока у кормящих матерей.

Щавель

В состав щавеля входят натрий, фосфор, железо, цинк, йод, медь, фтор, витамины А, В1, В2, В6, множество полезных кислот, таких как щавельная, лимонная, аскорбиновая и другие.

Щавель полезен для зрения, состава крови, укрепляет мышцы сердца и сосудов, укрепляет зубы, помогает от стрессов и бессонницы. Щавель можно использовать как противовоспалительное, ранозаживляющее, обезболивающее, противоаллергическое средство. Помогает он также при восстановлении женского цикла и болезненных менструациях. Единственное, щавель не рекомендуется беременным и кормящим женщинам.

Из щавеля варят щи, добавляют в салаты, используют его в качестве начинки для пирогов, варят компоты, соусы, кисель. Щавель используется в косметологии для изготовления масок, лосьонов, шампуней, бальзамов.

Редис

В редисе содержится большое количество витаминов С, В, РР, калий, фосфор. Также в редиске есть натрий, магний, железо.

Она оказывает противомикробное действие, снимает воспаления. Сок, полученный из редиса, улучшает пищеварение и обмен веществ. Особенно полезен он тем, кто страдает подагрой, ожирением, сахарным диабетом. Употребление редиски улучшает цвет лица и бодрит, улучшает работу сердца и укрепляет стенки сосудов. Благодаря обилию клетчатки редиска снижает уровень вредного холестерина в крови, выводит из организма токсины. Однако не стоит увлекаться редисом людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, печенью и почками.

Чаще всего редис используется в салатах, овощных закусках.

Не выкидывайте ботву, ее можно добавить в зеленые щи. Кстати, ботва редиски содержит не меньше витаминов и микроэлементов, чем корнеплод.

Спаржа

В спарже много витамина С, А, железа, калия, антиоксидантов, каротина и фолиевой кислоты, пищевой клетчатки. Спаржа низкокалорийна.

В нашей полосе еще недавно спаржа была редким гостем, она не так давно появилась в магазинах, но быстро захватила сердца любителей полезной пищи. Наиболее распространена зеленая спаржа, также существует белая и фиолетовая - более редкие и дорогие виды.

Из спаржи получаются изумительные закуски, супы, десерты, гарниры к мясу, начинки для пирогов. Не рекомендуется долго хранить спаржу в холодильнике, так как ее полезные свойства сходят на нет.

Капуста

Капуста - источник огромного количества витаминов и минеральных веществ. Она содержит витамины С, В1, В2, РР, фолиевую кислоту. Также она содержит калий, кальций, цинк, железо, фосфор.

Капуста стимулирует обменные процессы в организме, обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, способствует выведению холестерина, укрепляет сосуды, улучшает работу сердца.

Листья молодой капусты нежные и сочные, их проще резать при приготовлении пищи. Их издавна используют в кулинарии. Чего только из капусты не делают - супы, пироги, салаты, гарниры, рагу, котлеты, голубцы. Ее солят, маринуют, а отвары из капусты пьют для похудения.

Зеленый горошек

Сезон сладкого молодого горошка нельзя пропустить, мы и так всю зиму употребляли его в консервированном варианте. Этим продуктом не только украшают блюда, его можно употреблять в пищу в свежем виде, использовать в качестве гарнира к мясным блюдам, а также делать пикантный суп-пюре.

Тем, кто весной хочет иметь здоровую кожу, необходимо включить зеленый горошек в рацион питания, дело в том, что он замедляет процесс старения кожи, а также позволяет снизить вероятность возникновения инфаркта и онкологических заболеваний.

Салат латук

Содержит витамины A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, C, E, K, а также железо, марганец, медь, цинк, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, йод. Обладает отхаркивающим, мочегонным и седативным свойствами. Улучшает аппетит, пищеварение, состояние кожи и сухожилий. Снижает уровень холестерина в крови. Противопоказан при подагре, острых и хронических колитах и энтероколитах, мочекаменной болезни.

Молодая крапива

Несмотря на репутацию злостного сорняка - очень полезна. Крапива содержит огромное количество витамина С, а также витамины К, В2, В6, бета-каротин (больше, чем в моркови), хлорофилл, гликозиды, дубильные вещества, белок и минеральные соли (железо, кальций, кремний, магний). Крапива борется с авитаминозом, поддерживает иммунитет, повышает настроение. Благотворно влияет крапива и на пищеварение, на работу поджелудочной железы, приводит в норму обмен веществ.

Правда, она повышает тонус матки, поэтому противопоказана беременным женщинам. Также нельзя принимать внутрь крапиву тем, кто страдает тромбозом и различными заболеваниями крови, так как крапива еще больше ее сгущает.

Из крапивы варят не только знаменитые щи, это растение универсальное, оно пригодится для салатов, соусов, пирогов и даже котлет. Очень вкусный получается чай из крапивы, чуть кисловатый, как с лимоном.

Молодой картофель

Сложно найти человека, который бы отказался от порции отварного молодого картофеля с небольшим количеством ароматного сливочного масла и зеленью. Вкусно и полезно! Не стоит также переживать за свою фигуру, в 100 г такого блюда всего 100 ккал.

Этот продукт содержит сильнейшие антиоксиданты, которые помогают надолго сохранить молодость. Молодой картофель полезен тем, что большая часть витаминов находится в кожуре и рядом лежащем слое. Как известно, его не нужно чистить, а лишь соскрабить верхний слой кожуры.

Его также можно запекать, заворачивать в фольгу и готовить на костре.

Свежая мята

В мае начинается сезон свежей мяты. Она полезна тем, кто страдает проблемами с желудочно-кишечным трактом. Дело в том, что она улучшает пищеварение, снижает кислотность и успокаивает слизистую оболочку желудка. Мяту рекомендуют употреблять тем людям, кто страдает бессонницей. Достаточно взять 5 листочков мяты, залить кипятком и дать настояться в течение 10 минут. Затем можно добавить ложку меда и наслаждаться этим напитком. Если вы сильно устаете на работе, рекомендуем поставить пучок мяты в вазу на кухне. Вдыхая ментоловый аромат, вы помогаете своему организму вернуть тонус!


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