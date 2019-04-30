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«Тунеядец» из Минска: Пусть это государство от меня отстанет

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  • 30.04.2019, 10:46
  • 2,847
Фото: bortnikau.livejournal.com

«Тунеядские» комиссии - вне закона.

Минчанин Игорь Якшевич требует от администрации Московского района исключить его из списка «тунеядцев». Житель столицы принципиально настаивает на том, чтобы государство перестало вмешиваться в его личную жизнь.

Игорь Якшевич рассказал сайту Charter97.org, как он борется против незаконного декрета:

- Я никогда не работал на государство. Сейчас занимаюсь строительными работами, на простом языке - я «шабашник». В свое время я работал в охране, в частной компании. Но это скорее была не работа, а подработка. Основной род деятельности у меня - строительство.

В почтовый ящик вместе с «жировкой» мне пришло уведомление. Внизу было написано, что я предварительно попал в список «тунеядцев». Чтобы меня исключили, нужно было явиться на комиссию и доказать, что у меня есть работа.

- Ходили ли вы на комиссию или решили ее бойкотировать?

- Нет, ну послушайте, есть 41-я статья Конституции. Ведь меня принуждают работать! Все - ничего, но когда залазят мне в карман, высчитывают дополнительные деньги за подогрев воды, начинают грабить - то извините, не буду это терпеть.

- Расскажите, как проходит судебный процесс по этому делу?

- Мы подали в администрацию Московского района Минска - пришла отписка, мол, подавайте в суд. Ничего интересного написано не было, только то, что я могу подать в суд Московского района. Из суда мне пришел документ, что они такими делами не занимаются, не в их компетенции такие вопросы. Вместе с юристом профсоюза РЭП Юрием Беляковым мы подали в Конституционный суд. Ведь меня обвинили, что я иждивенец, но я нигде это оспорить не могу.

- Как я понимаю, для вас это принципиальный вопрос.

- Я хочу, чтобы это государство от меня отстало. Я уже столкнулся с нашей государственной поликлиникой, теперь туда ни ногой. Лучше заплачу деньги и схожу в платный медцентр.

Расскажу свою историю. У меня были проблемы с сердцем и я обратился в поликлинику. Чтобы сделать УЗИ нужно ждать три месяца! Меня забрала скорая, в больнице я не лежал и поэтому решил пойти в платный медцентр. Меня обследовали, дали таблетку и все прошло.

Это было в апреле, а в сентябре мне позвонили из поликлиники и говорят: «Ваша очередь на УЗИ пришла».

Они говорят, что у нас «социальное государство», льготы, бесплатная медицина (хотя она никакая не бесплатная), а в итоге у нас все платное.

Если взять, к примеру, дорожный налог - то это вообще бред. Я сам водитель и у меня приципиальная позиция - не платить. Но дороги у нас такие же, как и раньше.

Согласен заплатить, но чтобы эти деньги пошли на дело: детям, пенсионерам.

- Какой бы совет вы дали людям, которые попали в список «тунеядцев»?

- Многие друзья мне говорили: «Зачем тебе это нужно?». Я говорю, что такого в требовании исполнения закона? Мне очень интересно, что будет, когда дело дойдет до суда?

А людям хочу сказать, что нужно бороться за свои права. Если не за всех - то хотя бы за себя. Я ничего не требую, только прошу соблюдать закон.

После того, как в СМИ появилась информация о моем деле, мне позвонили из администрации и попросили прийти на разговор. Я им ответил, что не приду, я не считаю эти комиссии законными. «Тунеядские» комиссии - вне закона. Они у меня спросили, работаю ли я. Ответил, что работаю. Меня попросили принести документы с работы. Я ответил коротко и ясно: «Не хочу!». Я имею право «не хотеть»? Это ведь вторжение в мою личную жизнь!

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