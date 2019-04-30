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«Ежедневник»: В одном из регионов Беларуси установился матриархат

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  • 30.04.2019, 10:50
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Иллюстрационное фото

Соотношение женщин и мужчин в райисполкоме здесь 83% к 17%.

Согласно данным исследования гендерной ситуации в экономике Беларуси, которое провел портал "Ежедневник", в Беларуси есть лишь один район, где женщины держат в своих руках как вопросы управления экономикой, так и значительную часть бизнеса. Это своеобразная аномалия Беларуси, так как по всем остальным регионам ситуации совершенно противоположная. Речь идет о Хойникском районе Гомельской области.

Согласно данным исследования, в райисполкоме вопросами управления экономики занимаются в основном женщины - 83% против 17% у мужчин. При этом среди руководителей коммерческих организаций всех форм собственности 39,9% женщин и 60% мужчин. А среди руководителей государственных компаний женщины составляют большинство - 56,7%.

Для сравнения, в целом по стране среди руководителей государственных компаний женщин не более 15%, а есть районы, где их вообще нет. Именно поэтому Хойникский район Гомельской области можно считать аномальным регионом, единственным, где сложился матриархальный экономический уклад. По экономическим показателям район не дотягивает и до среднего уровня по области, но вряд ли в этом можно винить женщин.


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