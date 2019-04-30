Военный советник Зеленского пообещал нестандартный ответ противнику Киева 2 30.04.2019, 10:54

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Иван Апаршин

Советник избранного президента Украины готов вложить деньги в «силы специальных операций».

Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин в интервью изданию «Апостроф» заявил, что Киев готов нанести удар «там, где вы его не ожидаете».

«Если, не дай Бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план, я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями <…> Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете», — сказал он.

По словам Апаршина, у него есть несколько вариантов и он готов вложить деньги в «силы специальных операций».

Апаршин подчеркнул, что до вступления Украины в НАТО, которое, по его словам, несомненно произойдет, он намерен повышать уровень безопасности страны. «Я буду держать войска в постоянной готовности», — заключил советник Зеленского.

Именно Иван Апаршин в эфире телеканала ZIK 24 апреля посоветовал Владимиру Зеленскому не участвовать в переговорах с президентом России Владимиром Путиным в формате «один на один».