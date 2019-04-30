Почему доллар в Беларуси резко пошел в рост 1 30.04.2019, 10:56

1,884

Тенденция подорожания американской валюты сохранится.

На прошлой неделе доллар сначала обновил минимумы с начала года, а затем резко пошел в рост. Чего ждать на этой неделе? Ситуацию для сайта myfin.by прокомментировал Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».

– На завершившейся валютной неделе немного изменилась тенденция на внешних рынках. В первую очередь изменилось поведение российского рубля. В предыдущие несколько недель он устойчиво укреплялся к иностранным валютам, благодаря тому, что активно росла нефть.

На минувшей неделе нефть также продолжила свой рост – по крайней мере, большую часть недели она росла. В четверг она достигла почти $75 за баррель марки Brent – это очередной максимум с начала октября 2018 года.

Тем не менее, начиная со среды, российский рубль резко пошел вниз. Это связывают с политическим фактором. После того, как Россия заявила о том, что готова предоставлять российские паспорта так называемым республикам ЛНР и ДНР – по сути, украинским гражданам, тут же стали опасаться введения новых антироссийских санкций.

В результате доллар к российскому рублю подорожал с 63,9 до 64,7 – т.е. на 1,2%.

Евро, благодаря своему падению к мировым валютам, подорожал скромнее: с 71,9 до 72,1, или на 0,2%. При этом евро продолжил падение к доллару: пара евро-доллар снизилась за неделю с 1,1240 до 1,1140, или на 0,9%.

Из-за роста доллара и к российскому рублю, и к евро, к белорусскому он вырос на 0,74%. Евро снизился на 0,22%. Российский рубль снизился на 0,46%.

В результате стоимость валютной корзины немного, но снизилась: на 0,06%. Это уже третья неделя подряд, когда белорусский рубль укрепляется к корзине.

Можно еще упомянуть, что в середине завершившейся недели до того, как доллар пошел резко вверх в среду 24 апреля, и доллар, и евро обновили минимумы с начала года.

На этой неделе, я думаю, сохранится тенденция роста доллара и снижения российского рубля – из-за тех же политических рисков. Доллар к концу недели может подняться до 2,13 рублей, евро останется вблизи 2,35, российский рубль снизится до 3,25 за 100 российских.