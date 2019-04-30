В Газпроме допустили задержку со строительством «Северного потока-2» 30.04.2019, 10:59

Дания заняла принципиальную позицию.

Заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности российского монополиста «Газпром» Дмитрий Хандога заявил о возможных задержках завершения строительства газопровода «Северный поток-2».

Он напомнил, что Энергетическое агентство Дании потребовало от проектной компании подать еще одну заявку на обхождение острова Борнхольм, вблизи которого строится газопровод, передает ТАСС.

«Таким образом, сейчас на рассмотрении датских властей находятся три заявки по маршруту укладки газопровода: в территориальных водах и исключительной экономической зоны Дании», - заявил Хандога.

Представитель Газпрома все же выразил надежду, что строительство будет завершено до конца 2019 года, и отметил, что в данный момент уложены 1125 километров трубопровода.

Как сообщалось, Европейский парламент принял обновленную газовую директиву 4 апреля. После вступления новых правил в силу все газопроводы из стран, не входящих в Евросоюз, включая «Северный поток-2», должны будут соблюдать правила ЕС: доступ для третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность.

В частности, согласно европейским правилам, поставщик газа не может быть одновременно владельцем газопровода, а его оператор обязан предоставлять доступ к нему другим поставщикам.

Газопровод «Северный поток-2» должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России, работы по строительству планируется завершить в 2019 году.

Согласно проекту, он будет проложен по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.