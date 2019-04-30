Глен Хэнлон: Уверен, венгры будут сражаться до конца 30.04.2019, 11:11

Глен Хэнлон

Белорусскую сборную в Нур-Султане ждет серьезный соперник.

Бывший главный тренер сборной Беларуси Глен Хэнлон, который сейчас возглавляет венгерский «Мишкольц», рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву о силе венгерского хоккея.

- На ваш взгляд, хоккей в Венгрии прогрессирует? И если да, то за счет чего?

- Перед ним стоят те же задачи, что и перед белорусским: как развивать молодежь, как помочь перспективным ребятам выйти на высокий уровень? При этом в Венгрии меньше ледовых дворцов, чем в вашей стране. Федерация работает над тем, чтобы достичь прогресса. Местные клубы выступают в разных турнирах. Во-первых, в венгерской лиге, в которой достаточно крепких команд. Во-вторых, “Фехервар” играет в австрийской EBEL-лиге, а “Мишкольц” и будапештский МАЦ — в чемпионате Словакии. Это только помогает развитию хоккея в Венгрии.

- Словацкая лига вам должна быть знакома. Вы ведь работали главным тренером тамошней сборной.

- Это правда, но с тех пор турнир сделал заметный шаг вперед. Возглавляет лигу Рихард Линтнер, которого белорусские болельщики должны помнить по выступлениям за минское «Динамо». На мой взгляд, он выполняет потрясающую работу. Здесь быстрый хоккей, и лига расширяется за пределы Словакии — две команды из Венгрии уже вступили в нее, и, насколько знаю, хотят привлечь еще и клуб из Польши. Мне интересно, останется ли «Слован» в КХЛ. Если нет, он вернется в чемпионат Словакии и сделает его сильнее. В этом турнире много молодежи, он интересен для скаутов. Хоккеисты, которые хорошо себя проявляют, имеют отличный шанс перебраться в Чехию или Германию. Если сравнивать словацкое первенство с минорными лигами Северной Америки, то оно сильнее ECHL, но ниже уровнем, чем AHL.

- К работе со сборной Венгрии вас никоим образом не привлекали?

- Нет.

- Может ли она добиться успеха в Нур-Султане?

- Думаю, да. В прошлом году команда сражалась до последнего, уступив британцам лишь в овертайме заключительной встречи. И сейчас венгры будут бороться за путевку в элиту. У них очень хорошие вратари, а капитан Янош Ваш — потрясающий лидер. Балинт Магоши — еще один хоккеист, на которого стоит обратить внимание. Это человек, который сделает для победы все. Отличный парень, обожающий играть за свою страну. Эти ребята защищали цвета моего «Мишкольца», поэтому я их хорошо знаю. Уверен, венгры будут сражаться до конца. Они всегда хотят побеждать.