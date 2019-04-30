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Три главных признака, которые роднят шимпанзе и человека

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  • 30.04.2019, 11:18
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Фото: AFP / Torsten Blackwood

Наш общий предок жил около шести миллионов лет назад.

Недавно ученые доказали, что язык жестов, который используют шимпанзе, в своей основе очень напоминает речь. Это очередное свидетельство того, что шимпанзе — ближайший эволюционный сородич людей из всех обитающих сейчас на планете видов. Наш общий предок жил около шести миллионов лет назад, пишет ria.ru.

Общительность и сочувствие

В 1960 году биолог Джейн Гудолл, изучавшая шимпанзе в их естественной среде в Танзании, увидела, как они срывают прутики, очищают от листьев и выуживают термитов.

Это наблюдение произвело тогда революцию в научном мире: считалось, что только люди используют орудия труда, что служило одним из главных отличий их от остального животного мира.

Живя рядом с шимпанзе в джунглях, Гудолл выяснила, что в их поведении много человеческого. Оказалось, к примеру, что они вовсе не вегетарианцы и время от времени гоняются за лесными кабанами и мелкими млекопитающими, причем, как и люди, группами. Добычу охотники делят между собой.

Шимпанзе живут сообществами, образуют семьи. У них очень сильна связь между матерью и детенышем, воспитание которого длится примерно пять лет. Братья и сестры распознают друг друга.

Этот вид приматов выказывает эмоции, сострадание к сородичам. Сироту усыновляют другие члены племени. Задокументированы случаи, когда шимпанзе в неволе заводили котят, играли с ними, пытались кормить.

Чем похожи шимпанзе и люди

Как и люди, шимпанзе живут группами, у них тесно налажены семейные узы, они умеют играть, боятся щекотки, выражают эмоции, обучаются.

В 2005 году был расшифрован полный геном шимпанзе. Выяснилось, что он почти одинаковый с человеческим. Даже с ДНК гориллы и орангутана больше различий. Это говорит о том, что мы с шимпанзе произошли от общего предка, который, в свою очередь, отделился от предков других человекообразных раньше, чем разошлись наши пути с шимпанзе.

У нас примерно 96 процентов общих генов. Различия касаются, как правило, нефункционирующих участков ДНК либо участков непонятного назначения. Состав белков же — общий на 99 процентов. Это неудивительно, поскольку наши ветви разделились по эволюционным меркам совсем недавно.

Как ни малы различия, они, видимо, определяют, почему у людей сильнее, чем у шимпанзе, развита речь и мышление.

Удвоение "мусорной" ДНК превратило обезьян в человека, заявляют ученые

Например, человеческий и шимпанзиный белок, вырабатываемый геном FOXP2, различаются всего двумя аминокислотами. Он относится к транскрипционным факторам, то есть регулирует работу других генов. Мутации в нем приводят к серьезному нарушению речи у людей.

У гомо сапиенс и шимпанзе — 333 общих гена, влияющих на развитие злокачественных опухолей, и они тоже различаются менее чем на один процент. Однако в них есть полторы тысячи структурных вариантов — вставок, делеций, замен отдельных аминокислот. Это может быть важным объяснением, почему шимпанзе болеют раком гораздо реже людей.

В 2018 году большой коллектив ученых под руководством Зева Кроненберга и Эвана Айхлера из отдела геномных исследований Медицинской школы Вашингтонского университета (США) обнаружил свойственные только людям структурные изменения в генах, которые влияли на активность генов.

По мнению авторов работы, некоторые гены, которые отвечают за деятельность нейронов радиальной глии, у людей немного подавлены. Зато гены, регулирующие работу другой группы нейронов, более активны. Не исключено, что в разной активности одних и тех же генов и заключается главное наше отличие от шимпанзе.

Обучение и традиции

Шимпанзе, как и люди, могут изготовить орудие труда, решить какую-то в меру сложную инженерную задачу. Объясняя эту особенность, ученые выдвинули две гипотезы. Первая: люди обладают особым техническим мышлением, они быстрее учатся и лучше соображают. Вторая: перейдя на мясную диету, человек стал дольше учиться, зато с возрастом достигает вершин мастерства.

Ученые из Германии, Великобритании и США решили проверить это на тайских шимпанзе, обитающих в западном Конго, и людях пигмейского племени. И тем и другим приходится искать в джунглях орехи панда — одни из самых крепких.

Шимпанзе кладут их на корни деревьев, как на наковальню, и бьют булыжником весом в несколько килограммов. Люди колют орехи мачете. Как заметили ученые, обезьяны и люди учатся этому навыку у своих соплеменников примерно по десять лет, в процессе обучения они делают одинаковые ошибки. Это идет вразрез с обеими гипотезами.

Фото: Depositphotos / Clivia

Наблюдая шимпанзе в неволе, ученые обнаружили, что у них есть довольно большой набор традиций, различающийся от группы к группе. Благодаря этому каждое сообщество приобретает особенный социальный профиль, по которому можно установить происхождение особи. Между племенами приматов происходит культурный обмен.

Например, в одном эксперименте ученые дали группе шимпанзе незнакомые орехи, и те не смогли их расколоть, хотя обычно делали это камнем. С новым лакомством справилась сразу только одна самка, выросшая в другой группе обезьян и владевшая нужным навыком. Через несколько лет она обучила этому остальных членов племени.

Новые техники груминга (ухода за шерстью) тоже обычно привносят в племя самки-иммигрантки.

Приматолог Эндрю Вайтен из Университета Святого Эндрю (Великобритания) научил шимпанзе составлять из двух палок одну длинную, чтобы достать лакомство. Большинство подопытных тренировались в группе, а некоторые — поодиночке.

Затем ученый усложнил задачу — подвинул еду поближе. Чтобы ее взять, не нужна палка. Обезьяны-одиночки сразу сообразили, в чем хитрость, и доставали пищу рукой. Участники же группового сеанса продолжали делать длинные палки, чтобы не выделяться и быть как все.

Последнее громкое открытие из мира шимпанзе касается их системы коммуникации. Оказывается, к ней применимы некоторые внутренние правила человеческого языка, несмотря на то, что эти приматы общаются между собой жестами, мимикой, позами, нечленораздельными звуками. Например, закон Ципфа, согласно которому часто употребимые слова — короткие, и закон Менцерата, который заставляет нас разбивать длинные конструкции на слоги.

Ученые из Великобритании, Швейцарии и Испании отсмотрели видео и установили 58 жестов, которые шимпанзе используют почти в двух тысячах ситуаций для общения. Самые распространенные из них — очень короткие. Длинные жесты они разбивают на множество коротких.


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