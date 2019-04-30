В Венесуэле минимальная зарплата «выросла» до $8 1 30.04.2019, 11:21

Правительство друга Лукашенко отчиталось о «повышении зарплат».

Власти Венесуэлы решили повысить размер минимальной зарплаты с 18 тысяч до 40 тысяч суверенных боливаров (около 8 долларов).

Об этом сообщает газета El Nacional.

Также, некоторым венесуэльцам полагается надбавка в размере 25 тысяч суверенных боливаров.

В январе 2019 года минимальную зарплату в Венесуэле увеличили на 300%. В течение 2018 года минимальная зарплата поднималась пять раз.

Напомним, что в 2018 году Николас Мадуро объявил о деноминации валюты в соотношении 100 тысяч к 1. Новая валюта получила название суверенный боливар.