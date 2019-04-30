КГБ арестовал даже оформленную на жену квартиру экс-главы охраны Лукашенко

КГБ арестовал даже оформленную на жену квартиру экс-главы охраны Лукашенко9
- 30.04.2019, 11:25
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Квартира строилась по льготному кредиту.
«Нашей Ниве» стало известно о том, что арест наложен и на квартиру семьи Андрея Втюрина — бывшего начальника службы безопасности Лукашенко.
КГБ заинтересовался квартирой на улице Левкова в Минске. Это стандартная трешка в не очень новом панельном доме.
В чем особенность ситуации?
Во-первых, арест наложен на недвижимость, принадлежащую Ларисе Втюриной, жене силовика.
Во-вторых, Втюрины приобретали квартиру, получив от государства льготный кредит.
На период расследования КГБ наложил запрет на какие бы то ни было сделки с этой квартирой.
Напомним, что КГБ задержал Андрея Втюрина неделю назад. По неофициальным данным, возбудили дело по факту взятки.
По данным блогера NEXTA, речь идет о сумме в 150 тысяч долларов.
Как сообщила «Наша Ніва» со ссылкой на заслуживающие доверия источники, коттедж высокопоставленного силовика в Дроздах-2 опечатан.
Пресс-служба КГБ на вопрос о том, задержан ли Втюрин, журналисту «Еврорадио» ответила: «Без комментариев».
Издание обратило внимание на то, что сын Втюрина Антон удалил свой аккаунт в твиттере после новостей о задержании отца.