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Трамп изменил условия для беженцев в США

  • 30.04.2019, 11:29

Получить статус беженца станет сложнее.

Президент США Дональд Трамп вводит новые меры контроля потока мигрантов, которые хотят получить убежище в США.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В числе мер, которые ввел Трамп - рассмотрение заявлений о предоставлении в течение 180 дней, введение оплаты за рассмотрение заявлений и предоставление временного разрешения на работу, а также запрет на выдачу подобных разрешений тем, кто незаконно перешел границу.

"Цель данного меморандума - обеспечить выполнение процедур, связанных с предоставлением убежища и предотвратить злоупотребления в ходе этого процесса", - говорится в документе.

Сейчас любой человек, который просит убежище на американской границе, имеет право на рассмотрение запроса, который может затянуться на несколько лет. Таким образом миллионы нелегалов не получают убежища и живут в стране нелегально.


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