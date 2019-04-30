«Белнефтехим»: Для восстановления «Дружбы» понадобятся месяцы 1 30.04.2019, 11:32

Фото: ТАСС

В мае заработает лишь одна ветка трубопровода.

Мозырьский нефтеперерабатывающий завод в Беларуси получит "чистую нефть" из России не ранее 4 мая. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании "Белнефтехим".

Как говорится в сообщении, сейчас и с российской, и с белорусской стороны границы загрязненную нефть, поставки которой привели к остановке транзита топлива по трубопроводу "Дружба", сливают в резервуары. Общий ее объем - более 170 тысяч тонн. После этого в Белоруссию сможет поступить чистая нефть - ориентировочно это произойдет 2 мая.

В заявлении белорусской компании подчеркивается, что в начале мая заработает только одна ветка трубопровода "Дружба", полное же восстановление "потребует нескольких месяцев напряженной работы".