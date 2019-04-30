Официально: Японский император отрекся от престола
- 30.04.2019, 11:45
Акихито занимал свой пост почти 30 лет.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных, сообщает ria.ru.
Акихито в свою очередь обратился к нации с прощальной речью.
Церемония отречения проходит в зале "Сэйдэн Мацу-но-ма" императорского дворца в Токио. Трансляцию ведут все телеканалы страны.
В помещение внесены меч, согласно древним летописям, принадлежавший первому императору Дзимму, яшма, а также Императорская печать и Государственная печать Японии.
В зале находятся около 300 человек, среди них — сам монарх с супругой, наследник престола Нарухито с женой, другие члены императорской семьи, а также представители трех ветвей власти.
Emperor Akihito went to the Imperial Palace Sanctuaries— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 30 апреля 2019 г.
to pay respects to the Sun Goddess, the souls of his
ancestors, and various deities. The Emperor read out a script written in ancient Japanese to tell them about his upcoming abdication ceremony. pic.twitter.com/oBVs6tJr8I
Акихито занимал свой пост почти 30 лет.
В августе 2016 года Акихито в специальном обращении к народу дал понять, что в связи с преклонным возрастом ему становится все труднее выполнять свои обязанности и он хотел бы передать трон наследнику.
Однако закон об императорском доме и конституция страны предусматривают престолонаследие только после смерти действующего монарха.
Почти год лучшие эксперты в области права, истории, культуры и протокола императорского дома решали, насколько возможно такое отступление от правил.
В июне 2017 года парламент принял особый закон, который допускает прижизненную передачу Хризантемового трона.
Тогда же было решено, что днем ухода на покой станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника — 1 мая 2019 года.
Первого апреля стало известно название новой эры правления – Рэйва, что можно перевести как "красота и гармония".