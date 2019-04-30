Официально: Японский император отрекся от престола 30.04.2019, 11:45

Фото: REUTERS / Japan Pool

Акихито занимал свой пост почти 30 лет.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных, сообщает ria.ru.

Акихито в свою очередь обратился к нации с прощальной речью.

Церемония отречения проходит в зале "Сэйдэн Мацу-но-ма" императорского дворца в Токио. Трансляцию ведут все телеканалы страны.

В помещение внесены меч, согласно древним летописям, принадлежавший первому императору Дзимму, яшма, а также Императорская печать и Государственная печать Японии.

В зале находятся около 300 человек, среди них — сам монарх с супругой, наследник престола Нарухито с женой, другие члены императорской семьи, а также представители трех ветвей власти.

Emperor Akihito went to the Imperial Palace Sanctuaries

to pay respects to the Sun Goddess, the souls of his

ancestors, and various deities. The Emperor read out a script written in ancient Japanese to tell them about his upcoming abdication ceremony. pic.twitter.com/oBVs6tJr8I — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 30 апреля 2019 г.

Акихито занимал свой пост почти 30 лет.

Фото: REUTERS / Kyodo

В августе 2016 года Акихито в специальном обращении к народу дал понять, что в связи с преклонным возрастом ему становится все труднее выполнять свои обязанности и он хотел бы передать трон наследнику.

Однако закон об императорском доме и конституция страны предусматривают престолонаследие только после смерти действующего монарха.

Почти год лучшие эксперты в области права, истории, культуры и протокола императорского дома решали, насколько возможно такое отступление от правил.

В июне 2017 года парламент принял особый закон, который допускает прижизненную передачу Хризантемового трона.

Тогда же было решено, что днем ухода на покой станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника — 1 мая 2019 года.

Первого апреля стало известно название новой эры правления – Рэйва, что можно перевести как "красота и гармония".