Алесь Абляк: Рано или поздно власти ответят за свои действия 30.04.2019, 11:59

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Алесь Абляк

Фото: Роман ТАШБУЛАТОВ / b-g.by

Суд в Бресте оштрафовал активиста за митинг и шествие против аккумуляторного завода.

Утром 30 апреля в суде Ленинского района рассмотрели административное дело противника строительства под Брестом аккумуляторного завода Алеся Абляка. На него составили протокол за то, что днем 14 апреля он с мегафоном участвовал в митинге и шествии против завода, пишет «Брестская газета».

На суде Абляк не стал отрицать своих действий, но и виновным себя не признал.

Судья Святослав Калина посчитал его вину в нарушении порядка и организации массовых мероприятий в течение года доказанной и оштрафовал на 25 базовых (637,5 рублей). В октябре прошлого года Абляка уже штрафовали за участие в митинге против завода.

«Не считаю себя виновным, потому что имею право выражать мнение и отношение к какой бы то ни было проблеме в моей стране. Виноваты как раз власти, которые лишили брестчан этого права, не давая согласия на митинги и пикеты, а судят почему-то меня и остальных активистов. Но рано или поздно власти ответят за свои действия», - сказал после суда Алесь Абляк.

Второй год в Бресте и районе длится протест местных жителей против появления аккумуляторного завода рядом с городом. По их мнению, предприятие строится с нарушениями и будет вредным для экологии и здоровья людей.

Начиная с 4 марта прошлого года на площади Ленина в Бресте противники строительства завода кормят голубей и тем самым выражают свой протест. За это десятки человек не раз задерживали и наказывали штрафами. Власти заявляют, что «завод безопасен», и говорят, что в случае нарушений предприятие будет закрыто.