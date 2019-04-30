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Нацгвардия США провела необычные учения

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  • 30.04.2019, 12:03
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Фото: Virginia Army National Guard

Это была первая подобная операция со времен высадки в Нормандии.

Национальная гвардия Вирджинии недавно провела необычные артиллерийские учения c использованием 105-мм гаубицы М119 прямо с борта десантного катера, сообщает The Drive. Такая комбинация эффективно обеспечивает мобильную систему огневой поддержки для операций в речной зоне.

Учения под названием «Операция Гатор» прошли в Северной Каролине. В них применялись десантные катера Mk 8 (LCM-8). Они оборудованы носовой аппарелью для погрузки/разгрузки грузов десанта и могут за рейс перевезти до 54,4 тонны грузов.

Фото: Virginia Army National Guard

Для 111-го полевого артиллерийского полка это была первая подобная операция со дня «Д» (Высадка в Нормандии) во время Второй мировой войны, почти 75 лет назад.

Преимуществом использования 105-мм гаубицы на LCM-8 являются мобильность и небольшой промежуток времени, необходимый для приведения оружия в действие.

Обычно во время десантирования гаубицу на пляж доставляет грузовик, после чего расчет орудия должен подготовить его к стрельбе, найдя подходящую позицию.


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