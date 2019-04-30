Видеофакт: В Гродненской области мощным ливнем смыло дорогу 2 30.04.2019, 12:09

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Такой масштабной стихии местные жители даже не помнят.

Деревню Кончаны в Берестовицком районе подтапливает не первый раз. Но такого мощного ливня, который за несколько минут буквально смыл часть дороги и огороды на местных подворьях, как говорят местные жители, не было никогда. Сейчас подвергшуюся удару стихии проезжую часть укрепили дорожники, но специалисты говорят, что это временное решение. Вскоре дорогу отремонтируют полностью. Сейчас же открыто движение лишь по одной стороне деревенской улицы, сообщает tut.by.

— На данный момент там дорога обозначена специальными знаками, а с одной стороны можно проехать. Это временное решение. В ближайшие дни дорожники обещают все восстановить, — рассказали в Берестовицком сельсовете. Там добавили, что местечко и раньше подтапливало, но местные жители таких разрушений не помнят.

Участок дороги в деревне Кончаны был поврежден 27 апреля. Площадь обрушения — 2 метра в ширину и около 25 метров в длину.

— В результате обильного выпадения осадков и схода воды с полей дренажная труба не справилась с объемом поступающей воды — и произошел перелив воды через проезжую часть с последующим подмывом грунта, — сообщало МЧС.

Проезд по однополосному участку дороги был восстановлен ночью 28 апреля.

Предыдущий похожий, но не такой сильный, потоп был в деревне в мае 2017 года. Тогда в МЧС обращались местные жители. Они жаловались на подтопление колодцев и подвалов.

Как рассказал «Гродненской правде» главный инженер КУП «Гроднооблдорстрой» Сергей Слинко, институту «Гроднодорпроект» поручено в срочном порядке разработать проект восстановления участка улицы, определить нужный диаметр сечения трубы. Также будет восстановлено покрытие всего поврежденного участка.

Кроме этого, проводится обследование подступов к трубе и при необходимости здесь будут проведены мелиоративные работы с укладкой дренажа.