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Александр Когалев дозаявлен в сборную Беларуси накануне игры с венграми

  • 30.04.2019, 12:18
Александр Когалев

Заявочная квота выбрана нашей командой полностью.

В преддверие сегодняшнего матча со сборной Венгрии сборная Беларуси дозаявит 24-летнего нападающего минских "Динамо" и "Юности" Александра Когалева. Таким образом, заявочная квота будет выбрана нашей командой полностью, — информирует официальный сайт ФХБ.

В нынешнем сезоне форвард провел в динамовских рядах 44 поединка чемпионата КХЛ, в которых набрал 9 (4+5) бомбардирских баллов. Еще 20 (9+11) очков Александр положил в копилку в 20 поединках национального чемпионата в рядах "Юности", с которой стал обладателем Кубка-2019.

В заявку сборной Беларуси Когалев будет включен под 19-м номером.


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