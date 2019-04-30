Семь мифов о кислороде и его влиянии на организм 5 30.04.2019, 12:32

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Кислородный напиток полезен только тогда, когда его правильно употребляют.

Когда кислород опасен, когда полезен, и может ли его не хватать, разбиралось издание lifehacker.ru.

1. Человек получает достаточно кислорода, если дышит

Дефицит кислорода плохо сказывается на работе всех органов и систем: дыхательной, сердечно-сосудистой, иммунной, центральной нервной (ЦНС). Если вы дышите без затруднений, это ещё не значит, что организм получает достаточно кислорода. Нехватку кислорода могут вызвать несколько факторов.

Курение. По сравнению с некурящими, мозг курильщиков получает меньше кислорода. Более того, когда курильщик решает отказаться от сигарет, мозгу достаётся ещё меньше кислорода: его метаболизм снижается на 17% в первые 12 часов после отказа.

Проживание в районах с плохой экологией. Окись углерода от сгорания топлива вызывает отравление организма. Окись углерода связывается с гемоглобином, в результате организм испытывает кислородное голодание, появляются симптомы отравления: головные боли, тошнота, слабость, головокружение.

Воспалительные заболевания. Нехватка кислорода в тканях может возникнуть из-за воспалительных процессов, например при инфекционных заболеваниях и некоторых видах рака.

2. Кислород полезен в любых дозах

В атмосферном воздухе, которым мы дышим, только 20,9% — это кислород. Остальная часть состоит из азота (78%) с углекислым газом (0,03%) и аргоном (1%).

Недостаток кислорода вызывает проблемы со здоровьем, но его избыток тоже опасен. У мышей за 30 минут вдыхания 100-процентный кислород вызывает повреждения мозга и проблемы с координацией. Слишком быстрое потребление большого количества кислорода может привести образованию свободных радикалов, которые повреждают и убивают клетки организма.

Во время кислородной терапии содержание кислорода во вдыхаемом воздухе может доходить до 60% (при производительности источника кислорода 4-5 л/мин). Однако такое лечение применяются только по необходимости, например, при осложнениях хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), и назначается врачом после прохождения анализов. Более высокое содержание кислорода во вдыхаемом воздухе — 85-90% (при производительности источника кислорода от 5 л/мин) используется в критических ситуациях, когда на карту поставлена жизнь пациента.

А вот небольшое увеличение дозы кислорода полезно. Вдыхание воздуха с 30% кислорода в течение 10–20 минут в день нормализует метаболизм, снижает уровень глюкозы в крови и помогает терять вес.

Кислород можно принимать в виде кислородных коктейлей — кислородно-воздушной смеси, по консистенции похожей на пену. В них концентрация кислорода выше — обычно около 90%. Это не опасно, поскольку кислород из коктейля не проходит через лёгкие, а поступает в кровь через стенки желудка и кишечника. Кислородные коктейли вызывают чувство насыщения и подавляют аппетит, что способствует снижению веса.

При приёме кислородного коктейля ускоряются обменные процессы в лимфоцитах — клетках организма, ответственных за иммунитет. В них повышается плотность митохондрий (энергостанций клеток), что ускоряет метаболизм и в перспективе улучшает иммунитет.

3. Кислородный коктейль — это лекарство

Кислородные коктейли часто назначают в роддомах для компенсации плацентарной недостаточности или в санаториях для поддержания иммунитета. Несмотря на это, кислородно-воздушная смесь не зарегистрирована как лекарство, поэтому её вполне легально продают в торговых центрах и фитнес-барах.

4. Кислородный коктейль нельзя приготовить дома

Домашние кислородные коктейли можно делать с помощью компактных концентраторов. Такие приборы производят до пяти литров кислородно-воздушной смеси в минуту, практически не требуют ухода и занимают мало места. Например, однолитровые модели концентраторов «Армед» по размерам не больше тостера и поместятся на любой кухне.

По уровню шума такие приборы сравнимы с обычным разговором (45 дБ), но кислородно-воздушная смесь в них такая же, как и в более мощных профессиональных концентраторах — те же 90% кислорода. Ухаживать за домашним концентратором не сложнее, чем за кофеваркой: после каждого сеанса нужно менять воду в увлажнителе и раз в полгода покупать новый фильтр.

Смеси для кислородных коктейлей продаются в готовом виде с полезными добавками и разными вкусами. Всё, что нужно для приготовления, — залить в специальный коктейлер основу в виде сока, морса или обычной воды и засыпать смесь, а сам коктейлер подключить к концентратору.

5. На кислород может быть аллергия

Аллергия может возникнуть не на кислород, а на компоненты кислородного коктейля, например на яичный белок, экстракт солодки или желатин, которые добавляются для образования пены.

Порошковый яичный белок может вызывать аллергию, а экстракт солодки противопоказан людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и может вызывать проблемы с почками. Желатин не стоит принимать людям с нарушением водно-солевого баланса и заболеваниями почек.

Аллергию может вызывать основа коктейля: соки, травяные экстракты, молоко. Поэтому прежде чем пить коктейль, узнайте, что входит в его состав и нет ли у вас аллергии на эти компоненты.

6. Кислородный коктейль может вызвать ожог слизистой

Кислородный коктейль прописывают беременным женщинам и детям, поэтому опасность его приёма минимальна. В качестве его основы обычно используются соки и травяные экстракты, которые не должны вызывать раздражения. Но чтобы свести риск к минимуму, пить его нужно правильно.

Кислородный напиток принесёт пользу только в том случае, если правильно его употреблять. Поэтому врачи рекомендуют не пить кислородной коктейль, а есть его чайной ложкой. Также не рекомендуется употреблять напиток на голодный желудок и в быстром темпе, так как он раздражает слизистую и может вызвать ожог.

7. Кислород в концентраторах опасен и может взорваться

Кислородные баллоны действительно могут взорваться при контакте с открытым огнём, но в современных концентраторах они не используются. В компактных концентраторах «Армед» установлены цеолитовые адсорбенты — палочки из природного минерала, который повсеместно используется в пищевой промышленности, входит в состав безалкогольных напитков и БАДов.

Цеолит работает как адсорбент: фильтрует поступающий воздух, задерживает азот и обогащает конечный продукт кислородом. Азот при этом выбрасывается обратно в атмосферу, однако его количество слишком мало, чтобы сделать воздух непригодным для дыхания. Если вы соблюдаете все рекомендации по установке и использованию концентратора, он безопасен и для вас, и для окружающей среды.