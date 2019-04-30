Павел Северинец: Лукашенко болен «пещерным коммунизмом» 6 30.04.2019, 12:43

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Павел Северинец

Режим просто доиграется.

Об этом сайту Сharter97.org заявил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, комментируя постановление Cовмина № 49, устанавливающее плату за услуги милиции при проведении церковных мероприятий:

- Режим Лукашенко копает себе яму. Когда у людей забирают последнее, когда верующим говорят платить за то, чтобы собраться на праздник - это признак скорого конца. Знаю, что в истории многие оккупационные режимы устанавливали налоги, связанные с верой. Нам хотят сказать, что «мы тут правим, а вы даже пикнуть не сможете». Уже отменены многие крестные ходы и пилигримки, верующие кипят. Белорусская христианская демократия начала сбор подписей, чтобы отменить этот позорный указ. Люди очень охотно подписываются под этой петицией.

Я думаю, что режим просто доиграется. Удар по крестам в Куропатах, затем - поборы за церковные мероприятия, - белорусские христиане просто в шоке. Пока люди находятся в оцепенении, но через месяц-два, когда подойдет время пилигримок, крестных ходов, концертов, верующие столкнутся с этой проблемой - будет просто тектонический сдвиг. Многие люди, которые терпели режим, как-то держались, начнут открыто протестовать.

- Почему этот режим так открыто выступает против веры и христианских ценностей?

- Вся причина - в пещерном коммунизме, которым болеет и Лукашенко, и его окружение. К сожалению, этот менталитет не изменился. Многие христиане мне говорили: «Вот, Лукашенко начал говорить о Боге». А теперь? Что вы скажите после поваленных крестов и поборов с верующих?

По-моему, все ясно. Это невылеченная болезнь, советский менталитет, который боится креста, боится разговаривать про веру. Да, он может прикрыться какими-то словами, но если судить по делам, как нас учит Библия, то мы видим, что дела эти антихристианские. За последние месяцы Лукашенко бросил несколько вызовов белорусским христианам: Куропаты, отбеливание Сталина, поборы с верующих. По-моему, он нарывается на открытый протест.

- Во время своего послания он снова высказался на тему церкви. Предлагал провести «реформу».

- Тут даже нечего комментировать. Это необразованность в сумме с ненавистью. Мне просто стыдно. Я уже молчу, как он поступает в политической сфере: фальсификация выборов, насилие. Если ты делаешь вид, что ты президент, то иногда лучше промолчать. Кроме отвращения его заявления ничего не вызывает. Думаю, что после этой весны для многих христиан все станет ясно. Лукашенко перешел все «красные линии».

- Как вы думаете, является ли постановление Совмина поводом для возвращения Беларуси в список стран-нарушителей религиозных свобод?

- В Беларуси реально нарушаются правa человека на свободу вероисповедания. Пик давления пришелся на 2004-2007 года. Тогда мы вместе с церквями собрали десятки тысяч подписей и давление было ослаблено. Тогда разрешили приезжать проповедникам, перестали высылать из страны ксендзов, перестали арестовывать за богослужения вне храмов. Но вы сами видите, что не прошло 10-12 лет и все вернулось на круги своя. Cталинизм, разрушение крестов, поборы с церквей, из страны продолжают высылать ксендзов. Также мы видим проблемы с проведением христианских мероприятий. Режим не сделал никаких выводов.

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