От разрухи к экономическому чуду: история реформ в Южной Корее 1 30.04.2019, 12:43

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Как на руинах создать одну из самых развитых экономик мира.

За 56 лет валовый национальный продукт Южной Кореи вырос в 930 раз, поднявшись с $2,3 млрд в 1962 году до $2,139 трлн в 2018-м. Республика Корея сейчас 14 экономика в мире, Украина занимает 47 место с ВВП $389 млрд. Средний годовой доход населения вырос с $83 на человека в 1962 году до $41 416 в 2018 году (29 место в мире, Украина - на 111 месте с показателем $9183), средняя месячная зарплата $2167, пишет liga.net.

Как этого удалось достичь стране, чья экономика в 1961 году была развита хуже, чем у Сомали?

Что представляла из себя экономика Кореи к 1961 году

В 1961 году Республика Корея (Южная) все еще переживала последствия разрушительной гражданской войны с северной коммунистической КНДР, в которой после раздела осталось более 70% промышленности бывшей японской колонии.

В середине 50-х правительство Республики Кореи приватизировало конфискованные у японцев предприятия. Их за полцены с отсрочкой платежей на 15 лет выкупили бывшие управляющие, которые нашли подход к президенту Ли Сын Ману. Они и стали местными "олигархами". Других просто не допустили к приватизации.

В 50-е годы США выделили Южной Корее $1,5 млрд субсидий и займов на восстановление после войны, львиную часть из них потратили на закупку американского продовольствия и ширпотреба, оставшееся — разворовали.

В Южной Корее практически нет полезных ископаемых. К 1960 году 72% населения страны — крестьяне, питавшиеся ячменной кашей, рис был только для богатых и доминировал в экспорте. Мясо ели только богатые — по большим праздникам. В 1958 году свыше 36% трудоспособного населения были официально безработными.

При президенте Пак Чонхи, пришедшем к власти в результате военного переворота в 1961 году, были проведены масштабные реформы. Пак — генерал ВДВ — герой войны с КНДР, бывший офицер японской армии, брат руководителя коммунистического мятежа (1948 год) в Ченжудо.

Влияние японской школы и марксистских идей прослеживается на протяжении всего его правления.

Строгое стратегическое планирование экономики — пятилетние планы развития

Новое правительство выбрало путь построения плановой индустриальной экономики, ориентированной на экспорт. Правительство определяло пятилетние планы развития и финансирования приоритетных отраслей экономики, которые были обязательными для всех компаний в том числе частных.

В первую пятилетку приоритетом стало создание базовых отраслей — производство электроэнергии, минеральных удобрений, нефтехимии и производство цемента.

Практически вся пятилетка ушла на создание первых промышленных предприятий.

Национализация банков и госмонополия на финансовые услуги

Государственные банки брали кредиты за рубежом и потом уже сами кредитовали местные компании по заниженным ставкам. Так стимулировались определенные правительством производства.

Правительство списало все долги по кредитам (на тот момент их имели 58% крестьян) и освободило мелких кредиторов (в первую очередь фермеров) от уплаты процентов по кредитам.

Одновременно власти стимулировали население открывать вклады и копить на старость. Пенсии, как таковой, кроме госслужащих и военных, в Республике Корея никто не получал до 2005 года, да и сейчас она лишь накопительная. Государственные банки предлагали вкладчикам высокий процент по вкладам, стимулируя таким образом приток денег от населения.

Эти дотируемые ставки, обеспечивали госбанки деньгами дешевле, чем кредитование за границей.

Ориентация на экспорт

Самыми первыми контрагентами молодой корейской промышленности стали японцы. Работая по давальческим схемам, они стали заказывать, пошив одежды местным швейным цехам еще в конце 50-х.

Настоящий бум произошел после того, как в 1965 году страны подписали мирный договор и установили дипотношения. Уже в 1966 году Япония становится крупнейшим торговым партнером Республики Корея (40% оборота).

Еще в 50-х годах власти ввели высокие импортные пошлины (77%) и лицензирование импорта. При Паке пошлины на готовую продукцию остались, но был существенно упрощен ввоз сырья и комплектующих нужных для производства. Уже в 1970 году легкая промышленность потеснила АПК в экспорте — доля текстиля составила 40,8% экспорта, фанеры -11%, париков - 10,8%.

Основными торговыми партнерами Кореи были США (47,3%) и Япония (28,1%).

Госмонополия на инфраструктуру

Правительство Пака оставило за госсектором все стратегические секторы экономики — железную дорогу, порты, аэропорты, электростанции и электросети, водоснабжение, газораспределительные компании, нефтепроводы.

Практически все это правительство Кореи рассматривало не как коммерческий объект и генератор прибыли, а как на инфраструктуру, позволяющую развивать промышленность и социальную сферу.

Создание крупных госпредприятий в металлургии и нефтехимии

Вторая пятилетка отмечается национальными проектами — строительством крупнейшего в регионе металлургического государственного комбината Pohang (PISC) и первого на Дальнем Востоке автобана.

После визита Пака в ФРГ, строительство автобана Сеул-Пусан становиться задачей №1. Оппозиция ехидничала, мол откуда возьмется столько телег, его заполнить?

В 1967 году в стране было всего 30 000 автомобилей из которых 25 000 в столице.

В 1967 году на строительство автобана потратили 27% бюджета республики и весь имевшийся цемент. Но уже в 1970 году дорогой, соединившей крупнейший порт с крупнейшим промышленным центром воспользовалось 80% автомобилей Республики.

Опора на собственный бизнес и ограничения для иностранцев

В период с 1962 по 1971 года иностранные инвестиции составили $2,6 млрд, в основном в виде займов, предоставленных правительству и частному сектору (почти исключительно в виде предоплаты).

Создание крупных промышленных корпораций — чеболей. Их протекция и защита от иностранных конкурентов и профсоюзов

По японскому примеру были созданы несколько десятков крупных частных корпораций — чеболей, получивших задание развивать определенный сектор.

В каждом секторе создавалась регулируемая конкуренция между двумя-тремя участниками. Уже через несколько десятилетий чеболи выросли во всемирно известные бренды — LG, Hyundai, Samsung, Daewoo.

До начала реформ южнокорейское общество не уважало "олигархов", считая, всех их мошенниками, ворами и расхитителям государственных средств. И это было недалеко от правды.

Единственным видом крупного бизнеса до 1962 года считался "распил" бюджета и американских кредитов. Пак сумел переломить ситуацию.

Когда развитие промышленности стало национальной идеей, руководителей крупных концернов стали называть "генералами промышленности".

Большинство чеболей создали бизнесмены, лично знакомые с Паком. Так, Daewoo основал Ким Ву Чунг — сын его школьного учителя, частично профинансировавшего учебу молодого Пака.

Но личная близость к президенту никак не гарантировала успех и вседозволенность.

Ри Хай Су финансировавший переворот Пака провалил развитие доверенной отрасли и разорился. В 1973 году второй по обороту чеболь разгромили надзорные органы, после того как его собственники в открытую стали сопротивляться государственным программам развития и финансировать оппозицию.

Госфинансирование строительства промышленных объектов, покупка патентов, технологий

Чеболи получали от государства указание, какой сферой заниматься, а также льготное финансирование, низкие налоги, защиту от иностранных конкурентов. Отдельно стимулировалось развитие новых технологий. Правительство полностью компенсировала чеболям приобретение иностранных технологий, патентов и частично - оборудования.

На втором этапе с 1971 года правительство решило сконцентрироваться капиталоемкие технологичные отрасли экономики, финансируя развития тяжелой и химической промышленности, строительство крупных металлургических заводов и судостроительных верфей.

Уже к 1980 году Южная Корея входит в двадцатку крупнейших производителей стали в мире, а ее верфи становятся третьими в мире по производству кораблей по суммарной грузоподъемности. С 2000-го они — первые, производят треть всего мирового тоннажа кораблей. В те времена преобладали танкеры, сейчас — газовозы.

В 1976 году стартовал выпуск первого южнокорейского автомобиля — Hyundai Pony, c 1986 начался экспорт автомобилей в США.

Уже в 70-е начинается развитие производства электроники. Компания Samsung выпустившая в 1969 году первый черно-белый телевизор, а 1974-м — холодильник, к 1980 году уже становиться заметным экспортером на этом рынке.

В 1977 году Южнокорейский экспорт достиг отметку $10 млрд.

Модернизации за счет внешнего госдолга и сотрудничества с США

Изначально финансирование реформ шло за счет кредитов Всемирного банка, но уже в 1967 году он отказывался выделять деньги обвиняя правительство РК в коррупционном протекционизме местного бизнеса и безумном разбазаривании кредитов на никому не нужные мегапроекты.

Помогла чужая беда. США остро нуждались в поддержке своей военной программы во Вьетнаме, и Пак проявил себя как самый верный союзник. Всего Южная Корея направила в Южный Вьетнам свыше 320 000 солдат — второй по численности после США военный контингент.

Корейские компании стали главными подрядчиками на многих строительных проектах Пентагона в Южном Вьетнаме и Таиланде. Всего около 100 000 южнокорейских рабочих были заняты в строительстве различных объектов и обеспечении тыла. Они строили во Вьетнаме не только военные объекты (например, базу ВМС США в Камране), но и дороги, аэродромы, госпитали, мосты (всего 3319 мостов за неполных 8 лет!).

Приоритеты развития Южной Кореи по пятилеткам

Труд всех корейцев (военных и гражданских) оплачивало правительство США. Средняя заработная плата южнокорейского военного за службу во Вьетнаме составляла $37,50 в месяц, против $1,60 на Родине. Большая часть этих денег сразу шла в бюджет Республики Корея.

В целом Республика Корея за десять лет получала более $1 млрд ежегодно в оплату от США за участие во Вьетнамской операции — это составило в среднем 4% ВВП в тот период. Для сравнения, это то же самое, если бы сейчас Украина ежегодно получала помощи более чем на $17 млрд . При этом весь южнокорейский экспорт в 1965 году составил $175 млн.

Доступ на рынок США и право покупать американские патенты и технологии

Уже во время второй пятилетки (1967-1971 гг) США открыли свой рынок для южнокорейской продукции, одновременно разрешив корейцам покупать американские патенты и технологии, в том числе военного назначения.

Что еще более важно администрация Белого Дома позволила Республике Корея сохранить заградительные пошлины и прочие ограничения для всего импорта.

Этому способствовало сильное корейское лобби в Конгрессе, сформировавшееся из депутатов — ветеранов корейской войны.

Развитие регионов и сельской местности

Одновременно велась политика развития сельской местности. Введена госзакупка урожая по завышенным ценам. В 70-е годы в сельхозрайонах государство за свой счет проводило мероприятия по орошению земли, дотировалась покупка сельхозтехники, удобрений, строительство жилых домов крестьян.

Правительство централизовано строило бани и дома культуры в деревнях. Так в 1971 году на эти цели каждая из более 33 000 деревень получила по более 300 мешков цемента.

Особое внимание уделялось балансу развития различных регионов. Власти старались учесть в пятилетних планах развития строительство новых производств в разных провинциях.

Сверхэксплуатация трудовых ресурсов

Пак был очень скромным и аскетичным, того же требовал от своих подчиненных — высших чиновников, генералитета и собственников чеболей.

На одном из приемов, увидев на женах присутствующих сановников и "олигархов" дорогие украшения, президент Пак позвал адъютанта, велел ему собрать на поднос все украшения и дорогие часы присутствующих: "Все это в фонд развития страны и на помощь вдовам наших героев".

Рабочая неделя в начале 70-х в Республике — не менее 52 часов. Стачки были запрещены законом, но случались регулярно. Две трети их заканчивались удовлетворением экономических требований и… осуждением на тюремные сроки организаторов, как Северокорейских диверсантов.

Основа сельского хозяйства Кореи — выращивание и экспорт риса, очень трудный коллективный ручной труд. Несколько сотен работников под руководством чиновника, отвечающего за полив.

Самостоятельно обработать рисовое поле просто нереально. Кто не слушался указаний чиновника, рисковал умереть с голоду — его урожай мог просто погибнуть. За века это обусловило трудолюбие и послушание корейцев и неоспоримый авторитет чиновника.

В 60-е годы сельские девушки приходили в городской швейный цех работать по 65 часов неделю. С двумя-тремя выходными в месяц. Работодатель бесплатно обеспечивал койко-место и трехразовое питание рисом — пищей корейских богачей.

Зарплаты хватало лишь на самое основное, но для деревенской молодежи это было революция. Впервые за тысячелетие девушка могла вырваться в город и найти там себе достойное место, а не обрекать себя всю жизнь стоять по калено в грязи на рисовом поле.

Уже во второй половине 70-х простые граждане почувствовали улучшения на себе. Число живущих за чертой бедности упало с 40% в 1965 году до 10% в 1980-м. Средний доход крестьянской семьи за время правления Пака вырос в семь раз.

Только в 1977 году Южная Корея перегнала КНДР по экономическому развитию.

Развитие в 80-е-90-е годы

Из-за роста процентных ставок правительство Южной Кореи на рубеже 70-80-х годов сократило объем внешних займов и соответственно инвестиций в экономику. Резко сократились бюджетные расходы.

В 1980 году южнокорейская экономика впервые с 1962 года показала отрицательный рост. Правительство обратило внимание на внутренний рынок. Уже к концу 80-х рост спроса на автомобили и другие дорогостоящие товары сильно увеличился вследствие общего роста платежеспособности населения.

С 80-х Сеул добился положительного платежного сальдо платежного баланса, в 1987 и 1988 годах — $7,7 млрд и $11,4 млрд соответственно.

Правительство либерализует правила открытия бизнеса иностранными компаниями и упрощает вывоз дивидендов и капиталов. Это открывает корейский рынок для иностранных инвесторов.

До 80-х годов роль иностранных инвесторов ограничивалась давальческими схемами и организацией отверточной сборки своей продукции на предприятиях, принадлежащих корейцам.

Одновременно корейские бизнесмены получили возможность легально вывозить капитал и инвестировать за границей. Чеболи устремились приобретать и открывать новые производства по всему миру - от Вьетнама до Украины.

В 1987 году доходы четырех крупнейших чеболей составили $80,7 млрд, что составляло две трети валового национального продукта.

Группа компаний Samsung получила доход $24 млрд, Hyundai — $22,7 млрд, Daewoo — $16 млрд, а Lucky-Goldstar (LG) — $18 млрд. Доходы следующего по величине чеболя Sunkyong составили $7,3 млрд.

На долю десяти крупнейших чеболей тогда пришлось 40% всех банковских кредитов и 66% всего южнокорейского экспорта.

В пяти крупнейших чеболях работало 8,5 % всех трудовых ресурсов страны, и создавалось 22,3 % всего промышленного производства.

Азиатский кризис и либеральные реформы

В 1997 Южная Корея подверглась сильному удару во время Азиатского финансового кризиса. Курс национальной валюты наполовину обвалился. Центральный банк за два месяца истощил золотовалютный запас, потратив его на инъекции по поддержанию курса валюты.

В результате новое левое правительство обратилось к МВФ и в обмен на кредит в $21 млрд согласилось провести либеральные реформы. Были приватизированы банки, обанкрочены десять проблемных промышленных гигантов, включая Daewoo, KIA и Hanbo Steel (заводы не закрыли).

Крупные холдинги (чеболи) были подвергнуты реструктуризации и зачастую насильственно разделены на отдельные компании. Например, Hyundai на 12).

В начале 2000-х чеболи "скинулись", чтобы выплатить государственный долг МВФ. Также Республика существенно либерализовала внешнюю торговлю, разрешив импорт многих позиций ширпотреба.

Это пошло только на пользу сильно выросшим корейским производителям. В 1999 году Samsung первым в мире стал массово выпускать цифровые телевизоры и смартфоны. В том же году он вышел на позицию лидера по поставке электроники и бытовой техники в мире.

Путь от одной из беднейших до самых богатых экономик мира занял у Южной Кореи около 40 лет.