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Тысячи чехов вышли на демонстрации за независимость правосудия

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  • 30.04.2019, 13:06
Фото: dpa

Активисты требовали провести независимое разбирательство в отношении премьер-министра страны Андрея Бабиша.

В Праге и других городах Чехии тысячи активистов в понедельник, 29 апреля, вышли на улицы с протестом против премьер-министра страны Андрея Бабиша и в поддержку независимой системы правосудия, сообщает "Немецкая волна".

Поводом для демонстраций стала запланированная на вторник, 30 апреля, смена министра юстиции Чехии, проводимая на фоне расследования прокуратуры в отношении главы чешского правительства Бабиша. Политика обвиняют в мошенничестве при распределении субсидий ЕС. Речь идет о сумме в 1,6 млн евро, выделенных Евросоюзом на постройку рекреационного комплекса "Гнездо аиста" под Прагой и полученных в итоге компаниями, которые, по информации немецкой газеты Die Zeit, являются частью "империи фирм" Бабиша.

В Праге демонстранты прошли маршем по центру города, выкрикивая лозунг "Мы не слепы" и требуя независимого судебного разбирательства по данному делу. По информации агентства dpa, подобные акции прошли также в более сотни других городов Чехии.

Правозащитники выступили против давления на правоохранителей

Представители международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International в связи с данным делом заявили о недопустимости оказания "политического давления" на правоохранительные органы.

Планируется, что новым министром юстиции будет назначена 71-летняя Мари Бенешова из Чешской партии социал-демократов. Бенесова считается доверенным лицом президента Чехии Милоша Земана.

С июля 2013 по январь 2014 года она уже занимала пост министра юстиции Чехии в составе переходного правительства Иржи Руснока.


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