Почему в Беларуси подорожала электроника 7 30.04.2019, 13:10

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За что платит потребитель?

Белорусы давно заметили, что в соседних странах – Польше, Литве, Украине – электроника стоит значительно дешевле.

При этом эксперты отмечают, что это – не предел, и смартфоны, телевизоры, бытовая техника будут дорожать для нашего потребителя еще больше.

Дело в том, что с апреля в три раза увеличен утилизационный сбор — с 1% до 3% от контрактной стоимости товара. Этот рост коснулся многочисленных товаров, ввозимых в страну, в том числе бытовой техники, телевизоров, смартфонов и прочей электроники. Легальные импортеры электроники уже уплатили утилизационный сбор и заложили его в стоимость. Соответственно, товары из новых партий будут идти по новой, более высокой цене, сообщают naviny.by.

«С нашей точки зрения, трехкратное увеличение утилизационного сбора приведет к заметному росту цен на легальные технически сложные товары — в частности, на смартфоны, ноутбуки, серверы, телевизоры», — отметил в беседе с генеральный директор Ассоциации компаний информационных технологий (АКИТ) Дмитрий Ананьев.

У делового сообщества много вопросов возникает не только в связи с резким увеличением утилизационного сбора. Участникам рынка также непонятно, как он определяется.