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Визит Лукашенко в Латвию на грани срыва

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  • 30.04.2019, 13:30
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Фото: Дмитрий Азаров/«Коммерсантъ»

Нынешний президент Латвии уходит, а отношение нового главы государства к белорусскому диктатору - не известно. 

В Риге ожидали, что глава Беларуси посетит Латвию в мае 2019 года, сообщает «Радыё Свабода».

Именно к маю и велась подготовка к визиту. Однако теперь визит Лукашенко откладывается на неопределенное время, вероятно, потому что нынешнему президенту Латвии осталось работать на своем посту немного времени, сообщил латвийский телеканал TV3 в популярной программе «Hичего личного».

«Вопрос, конечно, также в том, что происходит с нашими собственными президентскими выборами, которые состоятся в конце мая и июня. И поэтому я не могу сказать, когда этот визит может состояться», — отмечает министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Первый тур выборов запланирован в Сейме Латвии на 29 мая. Выборы могут проходить в несколько туров — в 2015 году таких туров было пять.

В марте латвийские СМИ сообщали, что представители обоих государств хотели бы успеть провести официальный визит Лукашенко до завершения президентских полномочий Раймондса Вейониса.

Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович тогда же подтвердил, что визит готовится, стороны работают над экономической составляющей будущих переговоров.

Президента Латвии избирает парламент. По мнению местных экспертов, Вейонис «практически не имеет шансов переизбраться. А следующий президент латвийского государства, возможно, будет иначе настроен к Лукашенко».


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