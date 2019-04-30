Белорусская служба «Радио Свобода» покидает радиоволны 2 30.04.2019, 13:36

Радиостанция переключается на другие каналы передачи аудиосигналов.

30 апреля на средневолновой частоте 1386 кГц последний раз прозвучит сигнал, говорится в сообщении на «Радыё Свабода».

«Радыё «Свабода» после почти 65 лет ежедневного эфира окончательно покидает радиоволны. Но слово и музыка остаются в арсенале «Свабоды». С волн радиоэфира мы переключаемся на другие каналы передачи аудиосигналов. Нас в дальнейшем будет можно слушать во всемирной паутине — в потоковом вещании и в подкастах — а также через спутник», — отмечается в сообщении.