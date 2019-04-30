Топ-5 самых ожидаемых сериалов мая 30.04.2019, 13:45

Май порадует выходом новинок, которые обещают стать интересными.

С приходом мая увеличивается количество теплых дней и вечеров, которые можно провести на природе. Но это вовсе не значит, что нельзя посвятить время просмотру сериалов, тем более, что май порадует выходом новинок, которые обещают стать интересными, пишет сайт zn.ua.

"Я зомби" (5 сезон)

Премьера: 2 мая

Финал истории девушки-зомби Оливии Мур, которая развенчивает все стереотипы о живых мертвецах: приятная внешность, чувство юмора и необычные способности. Поедая чужие мозги, она получает воспоминания умершего.

"Чернобыль"

Премьера: 6 мая

Сериал, снятый по мотивам реальных событий и расскажет о взрыве на Чернобыльской АЭС. Главную роль, Валерия Легасова, который возглавил ликвидацию аварии, исполнил Джаред Харрис.

"Уловка-22"

Премьера: 16 мая

Сериал снят по мотивам романа Джозефа Хеллера. "Уловка-22" - это термин, который был придуман Хеллером, и означает логический парадокс между взаимоисключающими правилами. Действие сериала разворачивается в 1944 году в Италии, где расквартирован бомбардировочный полк ВВС США. Главный герой, капитан Йоссариан, пытается избежать участия в боевых действиях, например, сославшись на сумасшествие.

"Благие знамения"

Премьера: 31 мая

Сериал по мотивам романа Нила Геймана и Терри Пратчетта. В основе сюжета дружба ангела Азирафеля и демона Кроули, которым вместе придется бороться с наступающим апокалипсисом. Главные роли в шоу исполнили Дэвид Теннант и Майкл Шин. Кроме того, Сатану в сериале озвучит Бенедикт Камбербэтч.

"Болотная тварь"

Премьера: 31 мая

Сериал расскажет об Алеке Холланде — сотруднике Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, который превращается в гибрид человека и растения в результате несчастного случая в загадочных болотах.