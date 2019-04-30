Гуаидо прибыл на военную базу и призвал армию поддержать протесты 30.04.2019, 13:53

Хуан Гуаидо

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Сторонники легитимного президента Венесуэлы намерены провести массовую акцию протеста 1 мая.

В Венесуэле глава парламента и лидер оппозиции Хуан Гуаидо, признанный США и рядом других стран легитимным главой государства, заявил о начале "финальной фазы" свержения режима Николаса Мадуро, сообщает "Радио Свобода".

Гуайдо, как сообщает Reuters, прибыл на базу военно-воздушных сил в Каракасе в сопровождении поддерживающих его военных.

Ранее во вторник он опубликовал видео, на котором, выступая в окружении людей в военной форме, призвал армию присоединиться к протестам против Мадуро. Сторонники Гуаидо намерены провести массовую акцию протеста 1 мая.