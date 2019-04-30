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Число политзаключенных в России превысило 230 человек

  • 30.04.2019, 14:04

Режим Путина умышленно криминализирует акты повседневной жизни россиян.

Об этом говорится в докладе о политических репрессиях в РФ, который подготовила американская юридическая фирма Perseus Strategies при поддержке российского правозащитного центра "Мемориал".

В отчете подчеркивается, что власть президента РФ Владимира Путина прибегает к "все более широкому набору законов, которые специально разработаны для криминализации актов повседневной жизни", пишет "Гордон".

Политические оппоненты власти, активисты гражданского общества и журналисты находятся под особым риском – так же, как и украинские активисты, религиозные и национальные меньшинства, ЛГБТ-активисты, – всем им в РФ грозит возможное преследование по законам, которые "дают правоохранительным органам возможность арестовывать, задерживать и сажать любого по их желанию", отмечается в документе.

Авторы доклада отмечают, что с 2012 года в уголовный и административный кодексы в России добавили целый ряд новых преступлений и правонарушений. Особое внимание они уделяют двум законам – об "иностранных агентах", который требует от российских организаций специальной регистрации в минюсте, и о "нежелательных организациях", который дает право Генпрокуратуре определять организации как "нежелательные" и закрывать их деятельность, если эта деятельность будет расценена как угрожающая "обороне, безопасности или конституционному строю РФ".

Среди политзаключенных, упомянутых в отчете, есть и украинский кинорежиссер Олег Сенцов, которого в РФ незаконно приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинениям, связанным с терроризмом.


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