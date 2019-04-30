На Пасху ГАИ поймала за рулем пьяного прапорщика милиции 3 30.04.2019, 14:12

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Инцидент произошел в Буда-Кошелевском районе.

Информация об инциденте появилась в телеграм-канале блогера NEXTA, пишет «Сильные новости».

28 апреля прапорщик милиции, конвоир ИВС Буда-Кошелевского района был остановлен пьяным за рулем. По сведениям блогера, прапорщик решил, будучи в подпитии, отправиться из Буда-Кошелево к знакомому в Гомель. По дороге его остановили сотрудники ГАИ и попросили подышать в алкотестер.

От подобного освидетельствования конвоир отказался, что законодательно приравнивается к управлению в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что прапорщику пришлось попрощаться с автомобильными правами и работой.