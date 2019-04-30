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ЦИК Украины официально объявила Владимира Зеленского избранным президентом

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  • 30.04.2019, 14:14
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Владимир Зеленский

После церемонии инаугурации он займет пост шестого президента Украины.

Сегодня, 30 апреля, Центральная избирательная комиссия Украины объявила официальные результаты выборов - следующим президентом Украины после инаугурации станет Владимир Зеленский, пишет liga.net.

Сегодня истекает отведенный законом 10-дневный срок на оглашение результатов выборов.

26 апреля ЦИК сообщила, что приняла все протоколы с мокрыми печатями и те, что с пометкой уточнено.

Протокол об итогах голосования подписали все члены комисии, кроме Ирины Ефремовой, которая по уважительной причине отсутствует на заседании.

Дату инаугурации устанавливает Верховная Рада. Она должна состояться в течение 30 дней с момента обнародования официальных результатов выборов в печатных изданиях Голос України и Урядовий кур'єр. Зеленский должен будет присягнуть на верность украинскому народу и украинской армии.


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