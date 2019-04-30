Журналисты вспомнили всех гендиректоров «Белтелекома» и что с ними стало 1 30.04.2019, 14:39

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В понедельник стало известно о задержании одного из них.

Вчера появилась пока официально не подтвержденная информация о задержании гендиректора «Белтелекома» Сергея Сиводедова.

Onliner.by решил вспомнить, кто руководил компанией за 24 года ее существования. К слову, всего за это время у национального оператора было семь генеральных директоров.

Василий Волощук (1995—1999). Первые годы существования «Белтелекома» пришлись на руководство под началом Василия Волощука. До этого он занимал должность заместителя министра связи Беларуси, а в середине 1990-х принял участие в создании национального оператора связи на базе существовавшего тогда центра международных расчетов.

Через три с половиной года после образования «Белтелекома» Волощук ушел на пенсию, в 1999-м еще три месяца поработал консультантом в velcom, потом серьезно заболел и трудовую деятельность прекратил.

Николай Чередниченко (1999—2001). Работал в «Белтелекоме» с 1996 года в качестве заместителя гендиректора по вопросам строительства. Бразды правления принял спустя три года, сразу после выхода на пенсию Василия Волощука.

Впрочем, долго на должности Николай Чередниченко не оставался. Уже спустя два года он был уволен «в связи с истечением срока трудового договора». О каких-то проступках, судя по всему, речь не шла. Чередниченко даже прочили кресло министра связи, однако в итоге он перешел на работу в КГК, попробовал себя в качестве замдиректора «Гиппо» и наконец осел в ОАО «Союз-Телефонстрой», где поменял несколько руководящих должностей. Компания занимается строительством и монтажом телекоммуникационной инфраструктуры.

Николай Круковский (2001—2005). Первый руководитель «Белтелекома», уход которого сопровождал скандал. Увольнение Круковского попало в летнюю волну должностных переназначений, коснувшихся отрасли связи. Тогда были заменены топ-менеджеры не только БТК, но и белорусских сотовых операторов.

Как пояснял министр связи, своей должности Николай Круковский лишился в связи с невыполнением плановых заданий и, как следствие, неудовлетворительными финансовыми показателями предприятия. Ему предложили должность гендиректора «Белсвязьстрой», после чего Круковский выпал из информационного поля страны.

Николай Зайцев (2005). Преемник Николая Круковского занимал пост главы «Белтелекома» всего несколько месяцев. За полгода он должен был восстановить положение национального провайдера. Но, видимо, с задачей не справлялся. Впрочем, конкретной причины увольнения озвучено не было.

Константин Тикарь (2006—2011). У многих именно с этим человеком ассоциируется «Белтелеком». При нем стали активно предлагать широкополосный доступ в интернет, тарифы на который при этом снижались. Кроме того, было решено сфокусироваться на xPON, цифровом телевидении ZALA и точках доступа Wi-Fi в общественных местах. В то же время при Тикаре активно говорили о демонополизации БТК.

Из компании Константин Тикарь внезапно ушел незадолго до открытия знаковой для национального провайдера выставки «ТИБО». О причинах увольнения ничего не сообщалось. Известно, что он покинул «Белтелеком» по соглашению сторон и даже пришел на выставку к стенду компании, правда, как частное лицо. Спустя пару месяцев Константин Тикарь занял пост советника главы представительства оператора МТС.

Сергей Попков (2011—2014). Следующие четыре года абонентов волновали вопросы роста цен на услуги связи и увеличения скорости доступа в сеть. Сергей Попков стал единственным руководителем «Белтелекома», карьера которого пошла резко в гору. В начале 2014 года стало известно о его назначении на должность министра связи и информатизации.

В прошлом году на посту министра Сергея Попкова сменил Константин Шульган.

Сергей Сиводедов (2014 — настоящее время). До того как возглавить «Белтелеком», Сергей Сиводедов работал в компании заместителем гендиректора по техническим вопросам. Руководит компанией он уже больше пяти лет. Ранее так же долго на соответствующей должности продержался лишь Константин Тикарь.

Несмотря на слухи о задержании руководителя «Белтелекома», пока на сайте оператора Сергей Сиводедов значится действующим главой компании.