Рекордное число россиян живут в долг и проедают сбережeния 30.04.2019, 14:53

ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО ТАСС

Потребительские настроения вновь пошли вниз в апреле.

Потребительские настроения и инфляционные ожидания россиян снова ухудшились в апреле, а доля населения, живущего в долг и проедающего сбережения, достигла максимума, пишет finanz.ru.

Такие данные представил ЦБ по итогам опроса, проведенного в начале месяца в 55 субъектах РФ.

Хотя Росстат о замедлении инфляции с 5,3% в марте до 5,1% в апреле, граждане РФ заметили противоположную тенденцию: уровень наблюдаемой инфляции подскочил с 9,1% до 9,4%, а инфляционные ожидания достигли 10,5%, практически повторив февральский пик (10,6%), когда эффект от повышения НДС был максимальным.

41% респондентов пожаловались на дорожающие мясо и птицу, 40% - на растущие платежи по ЖКХ, каждый третий отметил рост цен на лекарства, молочную продукцию, овощи и фрукты.

Доля потребителей, сообщивших, что цены «росли быстрее, чем раньше», достигла максимума как минимум за два года - 42%. За год доля таких таких ответов подскочила более чем вдвое - в апреле 2018 года их было лишь 18%.

По мере того, как реальные доходы продолжают падать (на 2,3% за первый квартал), все больше потребителей вынуждены полагаться на банковские кредиты и накопления, следует из данных ЦБ.

В ходе исследования 9% опрошенных заявили, что обратились в течение последнего месяца обращались за банковскими займами.

Это рекорд за все время доступной статистики центробанка: он вдвое превышает показатель января (4%) и вчетверо - уровень годичной давности (2%).

До рекорда в 11% подскочила доля респондентов, сообщивших, что начали «тратить на повседневные расходы ранее накопленные сбережения».

Более трети - 35% - заявили, что экономят на продуктах и товарах. Их доля, впрочем, сократилась по сравнению с пиковыми значениями февраля (38%), которые стали рекордными с 2016 года.

Банковский кредит остается главным инструментом поддержания расходов домашних хозяйств в условиях сокращения реальных доходов и замедления роста зарплат, констатирует заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов.

По итогам первого квартала банки выдали населению 1,97 триллиона рублей новых займов. Количество кредитов выросло на 11% (8,84 миллиона), их общий объем подскочил на 17%, подсчитали в Объединенном кредитном бюро.

«Локомотивом» рынка стали кредиты наличными: их число выросло на 16%, а объем - почти на треть, до 997 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем россияне одолжили по ипотеке - 529,7 млрд рублей (+1%).

«Устойчивость такой финансовой модели домашних хозяйств невозможна в долгосрочной перспективе без возобновления стабильного роста реальных доходов. В противном случае население в скором времени может столкнуться с ухудшением своих финансовых возможностей по обслуживанию долга, а банки - с падением качества кредитного портфеля, что, в свою очередь, заставит их ужесточать условия выдачи новых кредитов», - предупреждает Хромов.