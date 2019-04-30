Письмо свободного европейца
- 30.04.2019, 15:09
Как российская блогосфера отреагировала на ответ Зеленского Путину.
На прошлой неделе говорили о российских паспортах для жителей "ДНР" и "ЛНР". Выступая на пресс-конференции в Китае, Владимир Путин решил поднять ставки и сказал, что в Кремле размышляют об упрощенном порядке предоставления гражданства всем украинцам.
"Радио Свобода" собрала реакцию российской блогосферы на это событие.
Вначале Путин пообещал рос паспорта жителям так называемых ЛНР-ДНР. Затем всем остальным гражданам Украины.— Инет Партия "России-Здравый смысл!" (@bassanets) 28 апреля 2019 г.
Сообщают, следующим шагом будет предложение рос паспортов гражданам Китая.... pic.twitter.com/FkTEztOuP5
Как же стрёмно иметь паспорт, который могут раздавать как бумагу.— Челябинский оппозиционер 🇷🇺 (@HePastAway) 28 апреля 2019 г.
"Ихтутнеты". Выдавать паспорта РФ - хорошо, но лишь тем, кто переехал в РФ. Иначе в РФ будут числится миллионы "ихтутнетов": им будут "выписывать пенсии", они будут "голосовать", а сами, может, и знать об этом не будут. Т.к. "их тут нет". А голоса и пенсии жулики возьмут себе.— Kirill Poltevsky (@Poltevsky) 29 апреля 2019 г.
Геодзюдоист забыл, что любой приём противник может провести в обратную сторону. Раздачей паспортов РФ украинцам, Путин реанимирует интерес Запада к развитию Украины. На деньги Центробанка и олигархов выведенные из России. Не буди лиха. Ведь кроме безвиза Украине ничего не светило— Владимир Сорокин (@efim_sinev) 30 апреля 2019 г.
Гражданство России по упрощенной схеме можно получить, произнеся Клятву Россиянина.— Nasha Canada Newspaper🇨🇦 (@NashaCanada) 29 апреля 2019 г.
Вступая в ряды граждан РФ, торжественно клянусь:
-Помалкивать.
-Садиться на бутылку по первому требованию мента.
-Пить настойку боярышника.
-Лечиться дубовой корой.
-Не называть Путина сказочным. pic.twitter.com/BlznCZ3RyI
Карина Кокрэлл-Фере:
Президент Путин заявил в Китае, что не только "ДНР" и "ЛНР" будет предложена ускоренная процедура принятия российского гражданства, а ВСЕМ гражданам Украины...
Это попытка поправить плачевную демографическую ситуацию в РФ?
Интересно, что при этом подумали китайцы? Интересно, как отреагировали бы в Кремле, если бы Япония объявила раздачу японского гражданства - жителям Курил? Это может создать для самой РФ опасный международный прецедент. Не рой другому яму.
Максим Дбар:
А пускай раздает. 40 миллионов украинцев получают российские паспорта, потом организованно приходят на российские выборы и сносят к чертям Путина с Единой Россией. Надо видеть возможности, а не проблемы
Наталия Геворкян:
А не мог бы украинский президент в качестве ответного жеста предоставить упрощенное гражданство всем желающим россиянам. С учетом безвизового въезда украинцев в Европу желающих может оказаться немало)
Андрей Десницкий:
Российские власти собираются раздавать свои паспорта всем желающим украинцам, украинские подумывают о симметричном ответе - раздавать свои россиянам.
Я только за. Я бы еще больше стран подключил к процессу. Пять-шесть дополнительных паспортов мне бы не помешали...
А если серьезно, я думаю, мир постепенно идет в ту сторону: выбор гражданства (и соответственной модели жизни) будет всё более определяться волевым усилием самого человека, а не гражданством родителей или территорией рождения.
Вскоре Путину ответил избранный президент Украины Владимир Зеленский:
Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» - в Ростове или Магадане.
Но отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт.
Это право быть арестованным за мирный протест.
Это право не иметь свободных и конкурентных выборов.
Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ.
Украинцы — это свободные люди в свободной стране. Независимой, суверенной и неделимой. Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу.
Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех.
Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса.
Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех». Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова.
Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять.
Я действительно не Бог, чтобы мои желания исполнялись. Но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед Ним. Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет Суд.
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет предоставлять убежище и гражданство всем «борцам за свободу», включая и граждан России. 👍— Оболенская (@OlgaObolenskaja) 29 апреля 2019 г.
У Путина от этих слов бомбит💣💥
Очень понравился ответ Зеленского Путину. Кто-то должен это был сказать вслух, про реальную ценность паспортов Демократической Республики Арктического Конго.— Vladimir Milov (@v_milov) 28 апреля 2019 г.
Напомню, Зеленский хоть и комик, зато ЛЕГИТИМНЫЙ, в отличие от Сказочного.— pani Walewska (@pani_walewska) 28 апреля 2019 г.
- Кто последний за украинским паспортом?— Вера Кузнецова (@VericVera) 26 апреля 2019 г.
- Я, но просили сегодня больше не занимать pic.twitter.com/fV3i9WS1zS
Если Украина введёт упрощённое получение гражданства для Россиян, не задумываясь подам. И думаю не я один.— Андрей Крук (@KrukAndrey) 27 апреля 2019 г.
Роза категорически против предложения Зеленского раздавать украинские паспорта всем желающим россиянам. Украина небогатая страна и она не в состоянии прокормить 140 млн беженцев.— Тётя Роза (@Anakoyher) 29 апреля 2019 г.
Письмо Зеленского Путину это не письмо «комика» «сказочному», это письмо свободного европейца номенклатурному азиату, это письмо из 21 века в середину 20.— Николай Левшиц (@nlevshits) 28 апреля 2019 г.
Что в нем поймёт Путин? И поймёт ли? Если ему, конечно, его распечатают. Ведь в том веке, в котором он живет, ФБ нет. (с)
Александр Шмелёв:
Возможно я был неправ в своём скепсисе по поводу Зеленского.
Очень сильный ответ!
Прямо-таки лучший, который можно было придумать.
Респект!
Игорь Драндин:
Отличный и смелый ответ, который чётко показывает разницу между руководителями прошлого и будущего.
Во-первых, видно, что Зеленский умнее Путина, во-вторых, президент Украины в своём ответе демонстрирует заботу о гражданах своей страны, в отличие от Путина, который напротив, показывает, что ему наплевать на людей.
Вадим Бывальцев:
Ну, и кто тут клоун?
Константин Боровой:
Ой, напрасно Путин начал свои отношения с Зеленским с троллинга.
Сарказм, сатира, троллинг – область бывшей профессиональной деятельности нового президента Украины.
Мастеру шахматной игры «Чапаев», дилетанту троллинга, трудно будет обыграть в области троллинга шахматного гроссмейстера.
Тут же на паспортизацию прилетела язвительная ответка: «Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет Суд».
И не придерешься – перед раем действительно предполагается еще и чистилище.
Вполне себе пасхальная максима.
Хотя, возможно, Зеленский имел в виду и другой суд. Например, гаагский.
Все начали думать, что такого необычного приготовил Зеленский для Путина, какое секретное оружие?
Оказалось, что это самое страшное для Путина – презрительный сарказм.
Путин хочет, чтобы его боялись.
Теперь над ним будут смеяться.
Олег Пшеничный:
А кто в Украине до Зеленского так громко крикнул россиянам: «За нашу и вашу свободу!»? Не унылый «мордор-мордор», а вот так: «нашу и вашу»?
Ради этого парню можно и не в Анталию съездить, а хоть бы и на Вайкики.
Игорь Эйдман:
Зеленский сделал первый сильный ход в качестве избранного президента. Он продемонстрировал новую, гибкую тактику противостояния путинской гибридной агрессии. В последние годы Украина была в глухой обороне в информационной войне. Она, в основном, отбивала атаки и разоблачала ложь российских властей и СМИ. Таким образом удавалось поддерживать у значительной части украинского общества волю к сопротивлению. Однако агрессора одними оборонительными действиями не победишь. В информационной войне лучшая защита – нападение. Многие десятилетия Запад противостоял коммунистической экспансии, ведя активную просветительскую кампанию, направленную на советское общество.
Украина вообще не ведет сознательную информационную работу с российской аудиторией. Популярные украинские авторы объявили Россию конченным «мордором», а всех россиян – агрессорами. Эта эмоционально объяснимая, но прямолинейная тактика только помогает российским властям, сплачивать вокруг себя общество и натравливать его на украинских «врагов».
Для Путина стремление подчинить себе Украину давно стало маниакальной идеей фикс. По доброй воле он украинцев в покое не оставит и уж тем более не отдаст захваченного. Однако у диктатора есть ахиллесова пята - внутриполитическая (не)устойчивость режима, популярность которого сейчас крайне низка. Старый нудный Путин в России надоел очень многим. Российским властям можно устроить такие проблемы дома, что им будет не до Украины.
Зеленский совершенно правильно обращается напрямую к российскому обществу и протягивает руку тамошней оппозиции. Его история дает россиянам надежду на новую молодую, демократичную, европейски ориентированную власть. При правильном позиционировании Зеленский может стать популярней в России, чем сам Путин. В этой ситуации Кремлю будет очень сложно продолжать антиукраинскую агрессию.
Роман Попков:
Мне ответ Зеленского Путину понравился.
Это действительно новая тональность, и именно эта тональность, несмотря на слова о деэскалации - она как раз-таки наступательная в политическом смысле. Об Украине вновь говорится как о примере для всех постсоветских пространств - со времен победы Майдана и самых первых месяцев войны украинские официальные лица так не говорили, они предпочли на годы замкнуться в оборонительном национализме.
Оборонительный национализм - это то, что дает неплохой пиар на внутреннем рынке, но в долгосрочной перспективе войны с волевым и сильным врагом это так себе инструмент. В борьбе с мессиански настроенным противником нужно самим иметь представление о собственной исторической наднациональной миссии - не понимаю, какого черта был забыт опыт Холодной войны в этом смысле.
И вот Зеленский говорит об Украине как о факеле во тьме, как о примере для народов, находящихся под властью тиранов.
"Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь". Сильная формулировка. Насколько я помню события 2014 года, множество молодых, честных и умных людей Одессы, Херсона, Донбасса и прочего "юго-востока" сделали свой выбор, встали под желто-синий флаг не из-за особенной любви к мове и вышиванкам, а именно потому что украинский политический выбор в текущих условиях - это свобода, достоинство и честь. Любовь к вышиванкам и мове приходила следом, уже как к части этого идеологического, мировоззренческого, ценностного выбора.
"Свобода, достоинство и честь" - хороший, правильный девиз в борьбе с путинской РФ. В борьбе с режимом, у которого нет ни достоинства, ни чести.
Альфред Кох:
Ответ Зеленского - это прекрасный текст, который очевидно написан не сгоряча, а является своеобразным манифестом, продуманным и предельно ясным.
Заявка на роль лидера свободы и прогресса на всём постсоветском пространстве и обещание убежища всем, кто борется с тоталитаризмом и рабством - это сильный и ко многому обязывающийся ход.
И это смена курса: раньше Украина декларировала что она вообще не интересуется делами на Востоке, у неё свой выбор, а вы там, в своей «Совдепии», живите как знаете.
Можно ещё отметить несколько сильных и содержательных новаций, но в целом, этот документ всем хорош кроме одного: с объявления такой позиции трудно начинать переговоры с Путиным.
А это может означать, кстати, что Зеленский и не собирается вести с ним никаких прямых переговоров. Разве, что (как он и написал) в «нормандском формате».
А это, в свою очередь, может означать все что угодно (кроме содержательных переговоров): от ритуальной говорильни в духе фрау Меркель, до ультиматума Путину от имени объединенного Запада.
В любом случае, Зеленский должен отдавать себе отчёт в том, что таким ответом он снижает шансы на нормализацию диалога с Кремлём.
Я, кстати, не уверен, что такая нормализация вообще возможна в обозримой перспективе. Даже чисто теоретически. Может и Зеленский так же считает?
Скоро узнаем.
Алексей Нарышкин:
Зеленский своим ответом Путину определил вектор работы российской пропаганды на пять лет вперед. Он остается прежним. По ТВ анонсируют "эксклюзивное интервью" с победившим президентом Украины.
- Почему Зеленский в турецком Бодруме и с кем он встречался/обедал?
Согласитесь, это те самые вопросы, которые волнуют всех без исключения россиян. Люди с камерами действительно нашли Зеленского в шортах, очках и, по-моему, цепочке, на каком-то курорте. Вьются вокруг него с вопросами. Зеленскому это все не по кайфу, пытается деликатно соскочить и избавиться от репортеров, не выходит.
Охренительная журналистская удача. Поздравляю вас с ЭКСКЛЮЗИВОМ и нас с таким телевидением
Елена Галкина:
Почему ответ Зеленского на идею Путина с раздачей паспортов украинцам не просто хороший, а единственно правильный?
Потому что на гуманитарную экспансию можно отвечать только экспансией того же рода.
Упрощение принятия в гражданство - это акт расширения прав.
На него нельзя отвечать запретами, урезанием прав человека.
Только расширением прав, новыми возможностями для людей.
Освобождением.