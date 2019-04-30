Письмо свободного европейца 30.04.2019, 15:09

Как российская блогосфера отреагировала на ответ Зеленского Путину.

На прошлой неделе говорили о российских паспортах для жителей "ДНР" и "ЛНР". Выступая на пресс-конференции в Китае, Владимир Путин решил поднять ставки и сказал, что в Кремле размышляют об упрощенном порядке предоставления гражданства всем украинцам.

"Радио Свобода" собрала реакцию российской блогосферы на это событие.

Вначале Путин пообещал рос паспорта жителям так называемых ЛНР-ДНР. Затем всем остальным гражданам Украины.



Сообщают, следующим шагом будет предложение рос паспортов гражданам Китая.... pic.twitter.com/FkTEztOuP5 — Инет Партия "России-Здравый смысл!" (@bassanets) 28 апреля 2019 г. Как же стрёмно иметь паспорт, который могут раздавать как бумагу. — Челябинский оппозиционер 🇷🇺 (@HePastAway) 28 апреля 2019 г. "Ихтутнеты". Выдавать паспорта РФ - хорошо, но лишь тем, кто переехал в РФ. Иначе в РФ будут числится миллионы "ихтутнетов": им будут "выписывать пенсии", они будут "голосовать", а сами, может, и знать об этом не будут. Т.к. "их тут нет". А голоса и пенсии жулики возьмут себе. — Kirill Poltevsky (@Poltevsky) 29 апреля 2019 г. Геодзюдоист забыл, что любой приём противник может провести в обратную сторону. Раздачей паспортов РФ украинцам, Путин реанимирует интерес Запада к развитию Украины. На деньги Центробанка и олигархов выведенные из России. Не буди лиха. Ведь кроме безвиза Украине ничего не светило — Владимир Сорокин (@efim_sinev) 30 апреля 2019 г. Гражданство России по упрощенной схеме можно получить, произнеся Клятву Россиянина.



Вступая в ряды граждан РФ, торжественно клянусь:

-Помалкивать.

-Садиться на бутылку по первому требованию мента.

-Пить настойку боярышника.

-Лечиться дубовой корой.

-Не называть Путина сказочным. pic.twitter.com/BlznCZ3RyI — Nasha Canada Newspaper🇨🇦 (@NashaCanada) 29 апреля 2019 г.

Карина Кокрэлл-Фере:

Президент Путин заявил в Китае, что не только "ДНР" и "ЛНР" будет предложена ускоренная процедура принятия российского гражданства, а ВСЕМ гражданам Украины...

Это попытка поправить плачевную демографическую ситуацию в РФ?

Интересно, что при этом подумали китайцы? Интересно, как отреагировали бы в Кремле, если бы Япония объявила раздачу японского гражданства - жителям Курил? Это может создать для самой РФ опасный международный прецедент. Не рой другому яму.

Максим Дбар:

А пускай раздает. 40 миллионов украинцев получают российские паспорта, потом организованно приходят на российские выборы и сносят к чертям Путина с Единой Россией. Надо видеть возможности, а не проблемы

Наталия Геворкян:

А не мог бы украинский президент в качестве ответного жеста предоставить упрощенное гражданство всем желающим россиянам. С учетом безвизового въезда украинцев в Европу желающих может оказаться немало)

Андрей Десницкий:

Российские власти собираются раздавать свои паспорта всем желающим украинцам, украинские подумывают о симметричном ответе - раздавать свои россиянам.

Я только за. Я бы еще больше стран подключил к процессу. Пять-шесть дополнительных паспортов мне бы не помешали...

А если серьезно, я думаю, мир постепенно идет в ту сторону: выбор гражданства (и соответственной модели жизни) будет всё более определяться волевым усилием самого человека, а не гражданством родителей или территорией рождения.

Вскоре Путину ответил избранный президент Украины Владимир Зеленский:

Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» - в Ростове или Магадане.

Но отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт.

Это право быть арестованным за мирный протест.

Это право не иметь свободных и конкурентных выборов.

Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ.

Украинцы — это свободные люди в свободной стране. Независимой, суверенной и неделимой. Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу.

Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех.

Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса.

Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех». Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова.

Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять.

Я действительно не Бог, чтобы мои желания исполнялись. Но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед Ним. Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет Суд.

Александр Шмелёв:

Возможно я был неправ в своём скепсисе по поводу Зеленского.

Очень сильный ответ!

Прямо-таки лучший, который можно было придумать.

Респект!

Игорь Драндин:

Отличный и смелый ответ, который чётко показывает разницу между руководителями прошлого и будущего.

Во-первых, видно, что Зеленский умнее Путина, во-вторых, президент Украины в своём ответе демонстрирует заботу о гражданах своей страны, в отличие от Путина, который напротив, показывает, что ему наплевать на людей.

Вадим Бывальцев:

Ну, и кто тут клоун?

Константин Боровой:

Ой, напрасно Путин начал свои отношения с Зеленским с троллинга.

Сарказм, сатира, троллинг – область бывшей профессиональной деятельности нового президента Украины.

Мастеру шахматной игры «Чапаев», дилетанту троллинга, трудно будет обыграть в области троллинга шахматного гроссмейстера.

Тут же на паспортизацию прилетела язвительная ответка: «Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет Суд».

И не придерешься – перед раем действительно предполагается еще и чистилище.

Вполне себе пасхальная максима.

Хотя, возможно, Зеленский имел в виду и другой суд. Например, гаагский.

Все начали думать, что такого необычного приготовил Зеленский для Путина, какое секретное оружие?

Оказалось, что это самое страшное для Путина – презрительный сарказм.

Путин хочет, чтобы его боялись.

Теперь над ним будут смеяться.

Олег Пшеничный:

А кто в Украине до Зеленского так громко крикнул россиянам: «За нашу и вашу свободу!»? Не унылый «мордор-мордор», а вот так: «нашу и вашу»?

Ради этого парню можно и не в Анталию съездить, а хоть бы и на Вайкики.

Игорь Эйдман:

Зеленский сделал первый сильный ход в качестве избранного президента. Он продемонстрировал новую, гибкую тактику противостояния путинской гибридной агрессии. В последние годы Украина была в глухой обороне в информационной войне. Она, в основном, отбивала атаки и разоблачала ложь российских властей и СМИ. Таким образом удавалось поддерживать у значительной части украинского общества волю к сопротивлению. Однако агрессора одними оборонительными действиями не победишь. В информационной войне лучшая защита – нападение. Многие десятилетия Запад противостоял коммунистической экспансии, ведя активную просветительскую кампанию, направленную на советское общество.

Украина вообще не ведет сознательную информационную работу с российской аудиторией. Популярные украинские авторы объявили Россию конченным «мордором», а всех россиян – агрессорами. Эта эмоционально объяснимая, но прямолинейная тактика только помогает российским властям, сплачивать вокруг себя общество и натравливать его на украинских «врагов».

Для Путина стремление подчинить себе Украину давно стало маниакальной идеей фикс. По доброй воле он украинцев в покое не оставит и уж тем более не отдаст захваченного. Однако у диктатора есть ахиллесова пята - внутриполитическая (не)устойчивость режима, популярность которого сейчас крайне низка. Старый нудный Путин в России надоел очень многим. Российским властям можно устроить такие проблемы дома, что им будет не до Украины.

Зеленский совершенно правильно обращается напрямую к российскому обществу и протягивает руку тамошней оппозиции. Его история дает россиянам надежду на новую молодую, демократичную, европейски ориентированную власть. При правильном позиционировании Зеленский может стать популярней в России, чем сам Путин. В этой ситуации Кремлю будет очень сложно продолжать антиукраинскую агрессию.

Роман Попков:

Мне ответ Зеленского Путину понравился.

Это действительно новая тональность, и именно эта тональность, несмотря на слова о деэскалации - она как раз-таки наступательная в политическом смысле. Об Украине вновь говорится как о примере для всех постсоветских пространств - со времен победы Майдана и самых первых месяцев войны украинские официальные лица так не говорили, они предпочли на годы замкнуться в оборонительном национализме.

Оборонительный национализм - это то, что дает неплохой пиар на внутреннем рынке, но в долгосрочной перспективе войны с волевым и сильным врагом это так себе инструмент. В борьбе с мессиански настроенным противником нужно самим иметь представление о собственной исторической наднациональной миссии - не понимаю, какого черта был забыт опыт Холодной войны в этом смысле.

И вот Зеленский говорит об Украине как о факеле во тьме, как о примере для народов, находящихся под властью тиранов.

"Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь". Сильная формулировка. Насколько я помню события 2014 года, множество молодых, честных и умных людей Одессы, Херсона, Донбасса и прочего "юго-востока" сделали свой выбор, встали под желто-синий флаг не из-за особенной любви к мове и вышиванкам, а именно потому что украинский политический выбор в текущих условиях - это свобода, достоинство и честь. Любовь к вышиванкам и мове приходила следом, уже как к части этого идеологического, мировоззренческого, ценностного выбора.

"Свобода, достоинство и честь" - хороший, правильный девиз в борьбе с путинской РФ. В борьбе с режимом, у которого нет ни достоинства, ни чести.

Альфред Кох:

Ответ Зеленского - это прекрасный текст, который очевидно написан не сгоряча, а является своеобразным манифестом, продуманным и предельно ясным.

Заявка на роль лидера свободы и прогресса на всём постсоветском пространстве и обещание убежища всем, кто борется с тоталитаризмом и рабством - это сильный и ко многому обязывающийся ход.

И это смена курса: раньше Украина декларировала что она вообще не интересуется делами на Востоке, у неё свой выбор, а вы там, в своей «Совдепии», живите как знаете.

Можно ещё отметить несколько сильных и содержательных новаций, но в целом, этот документ всем хорош кроме одного: с объявления такой позиции трудно начинать переговоры с Путиным.

А это может означать, кстати, что Зеленский и не собирается вести с ним никаких прямых переговоров. Разве, что (как он и написал) в «нормандском формате».

А это, в свою очередь, может означать все что угодно (кроме содержательных переговоров): от ритуальной говорильни в духе фрау Меркель, до ультиматума Путину от имени объединенного Запада.

В любом случае, Зеленский должен отдавать себе отчёт в том, что таким ответом он снижает шансы на нормализацию диалога с Кремлём.

Я, кстати, не уверен, что такая нормализация вообще возможна в обозримой перспективе. Даже чисто теоретически. Может и Зеленский так же считает?

Скоро узнаем.

Алексей Нарышкин:

Зеленский своим ответом Путину определил вектор работы российской пропаганды на пять лет вперед. Он остается прежним. По ТВ анонсируют "эксклюзивное интервью" с победившим президентом Украины.

- Почему Зеленский в турецком Бодруме и с кем он встречался/обедал?

Согласитесь, это те самые вопросы, которые волнуют всех без исключения россиян. Люди с камерами действительно нашли Зеленского в шортах, очках и, по-моему, цепочке, на каком-то курорте. Вьются вокруг него с вопросами. Зеленскому это все не по кайфу, пытается деликатно соскочить и избавиться от репортеров, не выходит.

Охренительная журналистская удача. Поздравляю вас с ЭКСКЛЮЗИВОМ и нас с таким телевидением

Елена Галкина:

Почему ответ Зеленского на идею Путина с раздачей паспортов украинцам не просто хороший, а единственно правильный?

Потому что на гуманитарную экспансию можно отвечать только экспансией того же рода.

Упрощение принятия в гражданство - это акт расширения прав.

На него нельзя отвечать запретами, урезанием прав человека.

Только расширением прав, новыми возможностями для людей.

Освобождением.