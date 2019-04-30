Хуан Гуаидо: Военные готовы помочь отстранить от власти Мадуро 30.04.2019, 15:14

ХУАН ГУАЙДО

ФОТО: РИА Новости / Лео Альварес

Президент Венесуэлы встретился с командующими основными подразделениями вооруженных сил.

Военные в Венесуэле выражают готовность помочь отстранить от власти диктатора Николаса Мадуро, — утверждает легитимный президент страны Хуан Гуаидо, сообщает "Эхо Москвы".

Сегодня он встретился с командующими основными подразделениями вооруженных сил. Ранее сообщалось, что Гуаидо намерен завтра дать старт финальной стадии «Операции Свобода» по свержению Мадуро.