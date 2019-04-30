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Хуан Гуаидо: Военные готовы помочь отстранить от власти Мадуро

  • 30.04.2019, 15:14
ХУАН ГУАЙДО
ФОТО: РИА Новости / Лео Альварес

Президент Венесуэлы встретился с командующими основными подразделениями вооруженных сил. 

Военные в Венесуэле выражают готовность помочь отстранить от власти диктатора Николаса Мадуро, — утверждает легитимный президент страны Хуан Гуаидо, сообщает "Эхо Москвы".

Сегодня он встретился с командующими основными подразделениями вооруженных сил. Ранее сообщалось, что Гуаидо намерен завтра дать старт финальной стадии «Операции Свобода» по свержению Мадуро.


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